Neftçi Bakü Beşiktaş canlı maç izle! 10 Ağustos Bakü - Beşiktaş derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme ekranı!
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, bugün Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'ye konuk oluyor. Vincent Aboubakar liderliğinde sahaya çıkacak olan Kara Kartal, galibiyetle tur kapısını aralayarak avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Maç heyecanı, futbolseverlerin gözü bu akşam Bakü'de olacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Beşiktaş, bugün deplasmanda Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek. Siyah-Beyazlılar, bu akşamki galibiyetle 17 Ağustos Perşembe günü sahasında daha avantajlı bir pozisyonda mücadele etmeyi hedefliyor. Takımın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, maçta gözlerin çevrildiği isim olacak. Aboubakar'ın performansı ve attığı goller, Beşiktaş'ın tur umutlarını şekillendirecek. İşte, Neftçi Bakü Beşiktaş canlı maç...
NEFTÇİ BAKÜ-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bu akşam Neftçi Arena'da oynanacak Neftçi Bakü-Beşiktaş maçı maçı saat 20.00'de başlayacak ve Haber Global'den şifresiz yayınlanacak.
AVRUPA'DA 233. RANDEVU
Siyah-Beyazlı futbol takımı bu akşam Neftçi Bakü karşısında Avrupa kupalarında 233. maçını oynayacak. Kartal, daha önce çıktığı 232 müsabakada 86 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 304 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 347 gol gördü.
ANTE REBİC SÜRE ALABİLİR
UEFA Avrupa Konferans Ligi macerasına 2. eleme turundan start veren Kartal, bu turda Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla geçerek bir üst tura yükselmişti. Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı olan Arthur Masuaku ile fiziksel olarak henüz hazır olmayan Rachid Ghezzal ve Cenk Tosun, Azerbaycan temsilcisi karşısında forma giyemeyecek. Şenol Güneş'in şans vermesi halinde yeni transfer Ante Rebic ise ilk kez Siyah Beyazlılar için top koşturmuş olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Neftçi Bakü Beşiktaş canlı maç izle! 10 Ağustos Bakü - Beşiktaş derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme ekranı!
- EYT SGK Erkek - Kadın emekli prim gün tablosu şekillendi! Sigorta girişi 95-97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar...
- Emekli, memur, SSK’lı, EYT’li hesabı netleşti! TÜİK ilk oranı açıkladı, maaşlar ne kadar olacak? 7.500, 8.000, 9.500, 11.000 TL maaş alanlar...
- THY Emlak Konut Arnavutköy taksitler nasıl olacak? THY Emlak Konut Arnavutköy çekiliş kurası başladı mı, ne zaman?
- TYP okul temizlik başvuruları ne zaman başlıyor 2023? İŞKUR TYP güvenlik ve temizlik görevlisi başvuruları başladı mı?
- Gelinim Mutfakta 10 Ağustos puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı 2023? Günün birincisi...
- Üniversite kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Üniversite kayıt tarihi...
- 8 ayda tam 20 kilo verdi! Sadece bu formülle tığ gibi oldu! İşte Hatice Şendil'in hızlı kilo verdiren diyet listesi...
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? TCMB Ağustos ayı PPK toplantı tarihi 2023!
- Milli Emlak yeni ilanı yayınladı! 15.000 TL'ye arsa sahibi olabilirsiniz! İşte başvuru şartları...
- Fenerbahçe Maribor maçı saat kaçta? 10 Ağustos FB - Maribor maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Canlı yayın bilgileri
- Ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? İstanbul toplu ulaşım zammı hangi tarihte geçerli? İETT, Marmaray, taksi, metro, metrobüs...