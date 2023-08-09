Galatasaray'da Zaniolo yolcu oluyor! İtalya ve İngiltere derken ters köşe geldi! Sözleşme şartları...
Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Rus ekibi Zenit'in Zaniolo'nun serbest kalma maddesini ödemeye niyetli olduğu gelen son dakika bilgileri arasında yer alıyor. İşte transfer için son gelişmeler...
Galatasaray'da akıbeti merakla beklenen isimlerin başında Nicolo Zaniolo geliyor. Brezilyalı oyuncu Tete ile çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Nicolo Zaniolo için Rusya'dan teklif geldi. Oynanan son iki karşılaşmada kadroda olmayan İtalyan yıldızın son kararı merak ediliyor. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları...
Zenit, Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo için resmi temaslara başladığı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.
Rus ekibinin Nicolo Zaniolo'nun 35 milyon Euro olan serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğu belirtilirken, yıldız oyuncuya yıllık 8 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.
Diğer yandan Nicolo Zaniolo'nun Rusya - Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle transfer konusunda kararsız olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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