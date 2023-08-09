Galatasaray’da Zaniolo yolcu oluyor! İtalya ve İngiltere derken ters köşe geldi! Sözleşme şartları...

Galatasaray'da akıbeti merakla beklenen isimlerin başında Nicolo Zaniolo geliyor. Brezilyalı oyuncu Tete ile çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Nicolo Zaniolo için Rusya'dan teklif geldi. Oynanan son iki karşılaşmada kadroda olmayan İtalyan yıldızın son kararı merak ediliyor. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları...