Ljubljana-Galatasaray İZLE | Olimpija Ljubljana-GS maçı şifresiz, bedava, full HD seyretme linki! 8 Ağustos Salı canlı yayın bilgileri...
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda heyecan dorukta. Galatasaray, temsilcimizin deplasmanda Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya geleceği maç, büyük bir merakla bekleniyor. Bu önemli mücadele, Galatasaray'ın play-off öncesindeki kritik adımlarından biri olarak öne çıkıyor. Tüm gözler, Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçının ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda canlı olarak izlenebileceği bilgisine çevrili durumda. İşte Ljubljana-GS maçı canlı yayın bilgileri...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Rövanş mücadelesi öncesinde Galatasaray, deplasmanda elde edeceği avantajlı bir skorla evine dönmeyi hedefliyor. Takımın sahaya mutlak galibiyet için çıkması bekleniyor. Özellikle kritik bir dönemeçte olan bu mücadelenin öncesinde Galatasaray maçının canlı yayın bilgileri haberimizde...
OLİMPİJA LJUBLJANA-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında bu akşam Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak.
GS MAÇI HANGİ KANALDA?
Başkent Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, S Sport Plus'tan canlı olarak yayımlanacak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçını izlemenin şifresiz bir yolu bulunmamaktadır. S Sport Plus tarafından belirlenen aylık üyelik ücretini ödeyerek maçı takip edebilirsiniz.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Galatasaray'ın kritik mücadeleye başlaması beklenen muhtemel 11'i şu şekilde;
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Oliveira, Torreira, Kerem, Mertens, Barış, Bakambu
MÜCADELEYİ İSVEÇLİ HAKEM YÖNETECEK
Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek. Marcus Lundgren Klitte ile Niklas Nyberg'nin yardımcı hakemlik görevini üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemi Granit Maqedonci olacak.
OLİMPİJA LJUBLJANA GEÇTİĞİMİZ SEZONU ŞAMPİYON TAMAMLADI
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. turdan başlayan sarı-kırmızılı ekip, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0 sonuçlanan maçlarla eledi.
Slovenya temsilcisi ise 1. eleme turunda Letonya ekibi Valmiera'yı 2-1'lik skorlarla geçti. Olimpija Ljubljana, 2. eleme turunda ise Bulgaristan'ın Ludogorets takımını 1-1 ve 2-1 tamamlanan müsabakalar sonucunda saf dışı bıraktı.
Olimpija Ljubljana, geçen sezon şampiyon olduğu ve bu sezon ilk 2 haftası geride kalan Slovenya 1. Futbol Ligi'nde birer galibiyet ve yenilgi yaşadı.
ZANİOLO'NUN DURUMU BELİRSİZ
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun durumu belirsizliğini koruyor.
Geçen hafta Litvanya temsilcisi Zalgiris ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçı öncesinde kasığında ağrı hisseden Zaniolo'nun Olimpija Ljubljana'ya karşı forma giymesi beklenmiyor.
Zaniolo'nun dışında UEFA listesine bildirilmeyen Olimpiu Morutan, Yusuf Demir ve Kerem Demirbay da Slovenya temsilcisine karşı görev yapamayacak.
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- Ljubljana-Galatasaray İZLE | Olimpija Ljubljana-GS maçı şifresiz, bedava, full HD seyretme linki! 8 Ağustos Salı canlı yayın bilgileri...
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