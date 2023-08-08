Ljubljana-Galatasaray İZLE | Olimpija Ljubljana-GS maçı şifresiz, bedava, full HD seyretme linki! 8 Ağustos Salı canlı yayın bilgileri...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Rövanş mücadelesi öncesinde Galatasaray, deplasmanda elde edeceği avantajlı bir skorla evine dönmeyi hedefliyor. Takımın sahaya mutlak galibiyet için çıkması bekleniyor. Özellikle kritik bir dönemeçte olan bu mücadelenin öncesinde Galatasaray maçının canlı yayın bilgileri haberimizde...

OLİMPİJA LJUBLJANA-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında bu akşam Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak.