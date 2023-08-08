Ljubljana-Galatasaray İZLE | Olimpija Ljubljana-GS maçı canlı, anlık, şifresiz, bedava, full HD izleme linki! 8 Ağustos Salı canlı yayın bilgileri...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda heyecan dorukta. Galatasaray, temsilcimizin deplasmanda Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya geleceği maç, büyük bir merakla bekleniyor. Bu önemli mücadele, Galatasaray'ın play-off öncesindeki kritik adımlarından biri olarak öne çıkıyor. Tüm gözler, Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçının ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda canlı olarak izlenebileceği bilgisine çevrili durumda. İşte Ljubljana-GS maçı canlı yayın bilgileri...

OLİMPİJA LJUBLJANA-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında bu akşam Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak.