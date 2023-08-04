04 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray 3. ön eleme maçı ne zaman? Galatasaray NK Olimpija maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray 3. ön eleme maçı ne zaman? Galatasaray NK Olimpija maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2023
ABONE OL
Galatasaray 3. ön eleme maçı ne zaman? Galatasaray NK Olimpija maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

"Galatasaray 3. ön eleme maçı ne zaman?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Galatasaray NK Olimpija maçı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu kapsamında oynanacak. Maçın detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Galatasaray NK Olimpija maçı hangi kanalda? İşte, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın bilgileri...

"Galatasaray NK Olimpija maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" soruları arama motorlarında hız kazandı. Galatasaray NK Olimpija maçı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu kapsamında oynanacak. Maçı detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, karşılaşmaya dair tüm detaylar...

GALATASARAY NK OLIMPIJA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu karşılaşmaları 9-15 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Galatasaray NK Olimpija maçı 3. ön eleme maçı tarihi ve saati henüz netleşmedi.

GALATASARAY NK OLIMPIJA MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecanlı mücadenin yayıncı kuruluşu henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Galatasaray, 3. ön elemede karşılaşacağı Olimpija Ljubljana takımını geçmesi halinde play-off turuna yükselecek.

Şampiyonlar Ligi play-offlarına yükselmesi halinde Galatasaray, Antwerp ya da aşağıdaki eşleşmelerin galiplerinden biriyle karşılaşacak.

Rakow-Aris Limasol
S.Bratislava-Maccabi Haifa
Klaksvik–Molde

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA