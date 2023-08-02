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GALATASARAY ZALGİRİS MAÇI CANLI İZLE | 2 Ağustos 2023 GS - Zalgiris rövanş maçı canlı yayın kesintisiz izle!

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Giriş Tarihi: 02.08.2023
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GALATASARAY ZALGİRİS MAÇI CANLI İZLE | 2 Ağustos 2023 GS - Zalgiris rövanş maçı canlı yayın kesintisiz izle!

"Galatasaray Zalgiris maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray, Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, ''Galatasaray Zalgiris maçı canlı izle'' şeklindeki araştırmalarına hız kazandırdı. İşte, GS, Zalgiris maçı canlı izle linki!

Galatasaray Zalgiris maçı canlı izle ekranı arama motorlarında hız kazandı. EFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray, Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius ile karşı karşıya geliyor. Maçın detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, GS - Zalgiris rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, cevabı...

GALATASARAY ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN?

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında bugün Litvanya temsilcisi Zalgiris Vilnius'u ağırlıyor.

Rams Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray Zalgiris maçı, 2 Ağustos 2023 Çarşamba günü yani bu akşam saat 21.30'da başlayacak.

SArı Kırmızılı ekip, turu geçmesi halinde Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile Play-Off turuna kalabilmek için mücadele edecek.

GALATASARAY ZALGİRİS MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod'un yöneteceği Galatasaray Zalgiris maçı, D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D Smart Go ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Delajod'un yardımcılıklarını Erwan Finjean ile Cyril Mugnier yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak.

GALATASARAY ZALGİRİS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Zaniolo, Mertens, Kerem, Bakambu

ZALGİRİS: Gertmonas, Kazukolovas, Gorobsov, Bopesu, Golubickas, Vaca, Mamic, Buff, Vucur, Kendysh, Antal

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