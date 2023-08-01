ZIMBRU FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu Zimbru Fenerbahçe maçı canlı yayın
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Moldova'nın Zimbru ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Temsilcimiz, Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk maçtan Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King'in golleriyle 5-0 galip gelmiş, rövanş öncesi tur için avantajlı bir skora elde etmişti. İşte, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu Zimbru Fenerbahçe maçı canlı yayını...
"Zimbru-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda rövanş maçları 1-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Zimbru-Fenerbahçe maçı da ülkemizdeki sporseverler tarafından yakından takip edilecek. Maça dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi gibi detaylar netlik kazandı. Peki, Zimbru-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FENERBAHÇE'NİN RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İlk maçta Moldova'nın Zimbru takımını 5-0'la geçerek üst tura kalma adına büyük avantaj yakalayan Fenerbahçe, rakibiyle bu kez deplasmanda bu akşam TSİ 20.30'da karşılaşacak.
Zimbru Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı İrlanda Futbol Federasyonundan Rob Harvey yönetecek.
Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe ilk 11
Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Luan Peres, Ferdi, İsmail, Crespo, Tadic, İrfan Can, King, Batshuayi
Zimbru ilk 11
Mostovei, Macritchii, Stefan, Burghiu, Misaras, Damascan, Dedechko, Djou, Soumah, Samiev, Caruntu
FENERBAHÇE'NİN MAÇ KAFİLESİ
Fenerbahçe'nin Zimbru ile oynayacağı rövanş müsabakası öncesi duyurulan kadroda sakatlığı bulunan Emre Mor yer almadı.
Sarı-lacivertli ekibin Zimbru maçı kafilesi şöyle:
Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun, Efekan Karayazı, Bora Aydınlık.
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede yeni transferlerden Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz yer almazken, Gustavo Henrique, Diego Rossi, Willian Arao, Joao Pedro, Lincoln Henrique, Emre Demir ve Nazım Sangare de listeye dahil edilmeyen diğer oyuncular oldu.
Sarı-lacivertliler, tur atlaması durumunda bir sonraki turda Differdange-Maribor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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- ZIMBRU FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu Zimbru Fenerbahçe maçı canlı yayın
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