CFR Cluj - Adana Demirspor CANLI İZLE! CFR Cluj - Adana Demirspor maçı canlı, 4K, full HD, bedava kesintisiz, şifresiz takip ekranı!

Kluivert, ilk maçına Avrupa'da çıkacak

Adana Demirspor'un başına geçerek tüm dikkatleri üzerine çeken Kluivert, ilk maçına Avrupa'da çıkacak. Deneyimli futbol adamı, maç öncesi verdiği mesajda, "Adana Demirspor'da olduğum için mutluyum. Takımda yüksek bir enerji var. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik ve bunu Avrupa'da alacağımız sonuçlarla pekiştirmek istiyoruz. İşimiz kolay değil ama istediğimiz sonuçla dönmek adına her şeyi yapacağız" dedi.