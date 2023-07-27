CFR Cluj - Adana Demirspor CANLI İZLE! CFR Cluj - Adana Demirspor maçı canlı, 4K, full HD, bedava kesintisiz, şifresiz takip ekranı!
Avrupa kupalarında tarihinde ilk kez mücadele edecek olan Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi'nde heyecanla beklenen maçlarına hazırlanıyor. Mavi lacivertli ekip, 2. eleme turunda Romanya'nın temsilcisi CFR Cluj ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İlk maçta avantaj elde etmek amacıyla mücadele edecek olan Adana Demirspor'un performansı merakla takip ediliyor. İşte CFR Cluj - Adana Demirspor maçını kesintisiz, şifresiz takip ekranı!
Avrupa kupalarında tarihinde ilk kez mücadele edecek olan Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi'nde heyecanla beklenen maçlarına hazırlanıyor. Mavi lacivertli ekip, 2. eleme turunda Romanya'nın temsilcisi CFR Cluj ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İlk maçta avantaj elde etmek amacıyla mücadele edecek olan Adana Demirspor'un performansı merakla takip ediliyor. İşte CFR Cluj - Adana Demirspor maçını kesintisiz, şifresiz takip ekranı!
CFR CLUJ-ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
CFR Cluj-Adana Demirspor maçı bu akşam saat 20.30'da TV 8,5 kanalından canlı olarak Constantin Radulescu Stadı'nda izlenebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
CFR Cluj: Sava, Manea, Ajeti, Vasile, Tiru, Camora, Cvek, Muhar, Betancor, Birligea, Filip.
Adana Demirspor: Ertaç, İsmail, Svensson, Semih, Dorukhan, Yusuf Sarı, Stambouli, Emre Akbaba, Akintola, C. Ndiaye, Belhanda.
Kluivert, ilk maçına Avrupa'da çıkacak
Adana Demirspor'un başına geçerek tüm dikkatleri üzerine çeken Kluivert, ilk maçına Avrupa'da çıkacak. Deneyimli futbol adamı, maç öncesi verdiği mesajda, "Adana Demirspor'da olduğum için mutluyum. Takımda yüksek bir enerji var. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik ve bunu Avrupa'da alacağımız sonuçlarla pekiştirmek istiyoruz. İşimiz kolay değil ama istediğimiz sonuçla dönmek adına her şeyi yapacağız" dedi.
Muhtemel rakipler belli
Müsabakanın rövanşı, 3 Ağustos Perşembe günü Adana'da oynanacak. Adana Demirspor-CFR Cluj eşleşmesinde tur atlayacak taraf, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Osijek(Hırvatistan)-Zalaegerszegi TE (Macaristan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 4. tamamlayan Adana ekibi, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek kupayı kazanmasıyla, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı.
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