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Beşiktaş-Tirana maçı CANLI İZLE | UEFA Avrupa Konferans Ligi BJK-Tirana mücadelesi kesintisiz, full HD, anlık, canlı, şifresiz takip ekranı

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2023 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
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Beşiktaş-Tirana maçı CANLI İZLE | UEFA Avrupa Konferans Ligi BJK-Tirana mücadelesi kesintisiz, full HD, anlık, canlı, şifresiz takip ekranı

Şenol Güneş'in yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçında Tirana ile karşılaşacak. Vodafone Arena'da oynanacak müsabaka canlı olarak izlenebilecek. Beşiktaş Tirana maçı tarihi, saat ve yayınlanacak kanal ile ilgili tüm detaylar haberimizde. İşte BJK-Tirana mücadelesi kesintisiz, full HD, anlık, canlı, şifresiz takip ekranı...

Şenol Güneş'in yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçında Tirana ile karşılaşacak. Vodafone Arena'da oynanacak müsabaka canlı olarak izlenebilecek. Beşiktaş Tirana maçı tarihi, saat ve yayınlanacak kanal ile ilgili tüm detaylar haberimizde. İşte BJK-Tirana mücadelesi kesintisiz, full HD, anlık, canlı, şifresiz takip ekranı...

BEŞİKTAŞ TİRANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Tirana maçı bugün (27 Temmuz 2023 Perşembe) saat 21.00'de başlayacak.

Maç, Vodafone Arena'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ TİRANA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Tirana maçı S Sport Plus'ta canlı olarak yayınlanacak.

BJK-TİRANA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Onana, Colley, Masuaku, Onur, Amir, Salih, Gedson, Muleka, Aboubakar

Tirana: Selmani, Najdoski, Albi, Hoxhallari, Jonuzi, Hasani, Pergjoni, Hila, Abazaj, Lushkja, Latifi

Vincent Aboubakar: Kazanmak için savaşacağız

UEFA Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında bugün sahasında Arnavutluk ekibi KF Tirana ile karşılaşacak Beşiktaş'ta golcü oyuncu Vincent Aboubakar, müsabakadan galip gelerek sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. BJK Nevzat Demir Tesisleri´nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Aboubakar, "UEFA Avrupa Ligi'nde oynamıştım. Beşiktaş ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de oynadım. İyi de sonuçlar almıştık. Bu defa UEFA Konferans Ligi'nde daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum. Çok iyi çalıştık. Her zaman kazanmak için savaşacağız. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor. İlk maç çok önemli, kazanarak adım adım en ileriye gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Kara Kartal'da hazırlıklar tamam

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında karşılaşacağı KF Tirana maçı hazırlıklarını dün tamamladı. Kartal, bu maçın hazırlıklarını Ümraniye'de bulunan Nevzat Demir Tesisleri'nde ilk bölümü basına açık olarak gerçekleşen antrenman ile tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Top kapma ve kısa alanda paslaşma ile ilk bölümü tamamlanan idmanın basına kapalı kısmında ise KF Tirana maçının taktiğine çalışıldı.

Rakip, Batumi'yi eleyip geldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, bugün saat 21.00'de Beşiktaş Stadyumu'nda Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile karşılaşacak. Siyah-Beyazlılar, turnuvaya bu turda katılırken geçen sezon Arnavutluk 1. Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan KF Tirana ise 1. Ön Eleme Turu'nda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi'yi 1-1 ve 2-1'lik skorlar ile eleyerek Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Avrupa serüveninde 231. randevu

Yunanistan'ın Olimpiakos takımına karşı 1957-1958 sezonunda oynadığı maçla beraber Avrupa serüvenine başlayan Beşiktaş, bugüne kadar 230 kez Avrupa kupalarında boy gösterdi. Söz konusu maçlarda 84 galibiyet elde eden Kartal, 99 kez rakiplerine boyun eğerken 47 maçta da sahadan bir puan ile ayrıldı. Siyah-Beyazlılar, geride kalan müsabakalarda rakip fileleri 299 defa havalandırırken kalesinde de 346 gole engel olamadı.

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