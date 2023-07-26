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Fenerbahçe'de Zimbru maçı öncesi flaş değişiklik! 2 isim kadro dışı bırakıldı

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Giriş Tarihi: 26.07.2023
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Fenerbahçe’de Zimbru maçı öncesi flaş değişiklik! 2 isim kadro dışı bırakıldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Moldova ekibi Zimbru ile karşılaşacak. Sarı-lacivertileler maç öncesi kadroda değişiklik yaparak Gustavo Henrique ve Diego Rossi'nin yerine Joshua King ve Samet Akaydın'ın eklendiğini duyurdu.

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