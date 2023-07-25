Zalgiris Vilnius-GS CANLI İZLE | 25 Temmuz Salı Zalgiris-Galatasaray maçı full HD, 4K, kesintisiz, anlık, şifresiz takip ekranı!

İlk kez Litvanya!

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 302 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda Sarı-Kırmızılılar, 106 kez sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 81 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cim Bom, rakip fileleri 401 kez havalandırırken kalesinde ise 448 gol gördü. Galatasaray bu maçla birlikte Avrupa kupaları tarihinde ilk kez Litvanya takımıyla oynayacak.

9 maçtır kaybetmiyor

Zalgiris, Litvanya Ligi'nde geride kalan haftalarda maç fazlasıyla ilk sırada bulunuyor. Litvanya takımı bu süreçte 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Yeşil-Beyazlılar 44 kez gol sevinci yaşarken, 15 kez de kalesinde gördü. Litvanya Ligi'nde 9 maçtır (7 galibiyet, 2 beraberlik) yenilmeyen Zalgiris son olarak evinde mücadele ettiği Suduva'yı 4-0 mağlup etti.