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Haberler Spor Haberleri CANLI | Zalgiris Vilnius-Galatasaray (CANLI ANLATIM) Zalgiris Vilnius-Galatasaray maçı ilk 11’leri…

CANLI | Zalgiris Vilnius-Galatasaray (CANLI ANLATIM) Zalgiris Vilnius-Galatasaray maçı ilk 11’leri…

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Giriş Tarihi: 25.07.2023 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023
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CANLI | Zalgiris Vilnius-Galatasaray CANLI ANLATIM Zalgiris Vilnius-Galatasaray maçı ilk 11’leri…

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yarın Litvanya'nın Zalgiris takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 303. kez sahne alacak. İşte maçın 11’leri…

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