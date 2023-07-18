TFF Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta, hangi kanalda? 2023 - 2024 Süper Lig fikstür ne zaman çekilecek?
"Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta?" sorusunun cevabı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig'in heyecanla beklenen 2023-2024 sezonu fikstür çekimi için geri sayım tamamlandı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi Süper Lig'in köklü ve büyük takımlarının, yeni sezona hangi rakipleriyle başlayacakları, ilk derbi maçlarının tarihi ve diğer önemli maç detayları bu çekimle netleşecek. Peki, 2023 - 2024 Süper Lig fikstür ne zaman çekilecek? İşte, cevabı...
Süper Lig 2023-2024 sezonu fikstrü çekimi için geri sayım başlamış durumda. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılacak olan Süper Lig fikstür çekiminin ardından ligin ilk haftasında oynanacak maç programı netleşecek. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig 2023-2024 fikstür çekimi 18 Temmuz Salı günü saat 19:30'da Beykoz Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Fikstür çekimi yayıncı kuruluş beIN SPORTS 1 HD ekranından yayımlanacak.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Süper Lig'de 2023-2024 sezonu 1. hafta maçları 11, 12, 13, 14 Ağustos tarihleri arasında başlayacak.
TFF AÇIKLAMASI
"2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig fikstür çekimleriyle ilgili detaylar belli oldu.
Trendyol Süper Lig fikstür çekimi 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 19.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaz bahçesinde başlayacak etkinlikle gerçekleştirilecektir.
Trendyol 1. Lig fikstür çekimi ise 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 19.00'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir."
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- TFF Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta, hangi kanalda? 2023 - 2024 Süper Lig fikstür ne zaman çekilecek?
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