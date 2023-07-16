Galatasaray Fenerbahçe final maçı hangi kanalda yayınlanacak? TFF Süper Kupa finali ne zaman 2023?

"Süper Kupa Galatasaray Fenerbahçe final maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Süper Kupa final maçında karşı karşıya gelecek. Maçın tarihi ise merak konusu oldu. İşte, Galatasaray-Fenerbahçe final maçı hakkında detaylar...