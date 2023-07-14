TFF Süper Kupa finali ne zaman 2023? Galatasaray Fenerbahçe final maçı hangi kanalda yayınlanacak?
"Süper Kupa finali saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Süper Kupa Galatasaray Fenerbahçe final maçı için geri sayım sürerken futbolseverler maçın detaylarını araştırıyor. Bu yıl 50.'si oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez mücadele verecek. Peki, Süper Kupa finali ne zaman, nerede? İşte, maçın detayları...
"Süper Kupa Galatasaray Fenerbahçe final maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Süper Kupa final maçında karşı karşıya gelecek. Maçın tarihi ise merak konusu oldu. İşte, Galatasaray-Fenerbahçe final maçı hakkında detaylar...
SÜPER KUPA FİNALİNDE 7. KARŞILAŞMA
Bu yıl 50.'si oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 6 kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazandı.
Galatasaray rakibini 1996, 2012 ve 2013 tarihlerinde mağlup etmeyi başarırken, Fenerbahçe ise 1973, 1985 ve 2014 yıllarında kazanan taraf oldu.
GALATASARAY-FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 50. Süper Kupa finalinin tarihi netlik kazanmadı. Söz konusu müsabakanın Ağustos ayının ilk haftalarında oynanması bekleniyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulacak mücadelenin saat ve tarih bilgisi belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
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- TFF Süper Kupa finali ne zaman 2023? Galatasaray Fenerbahçe final maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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