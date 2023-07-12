12 Temmuz 2023, Çarşamba
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Son dakika | Galatasaray'ın yeni transferi Angelino saat 15.00'da İstanbul'da olacak

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Giriş Tarihi: 12.07.2023
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Son dakika | Galatasaray’ın yeni transferi Angelino saat 15.00’da İstanbul’da olacak

Son dakika haberi... G.Saray'ın uzun süredir görüşme halinde olduğu Angelino'nun İstanbul'a geliş saati belli oldu. İspanyol futbolcu bugün saat 15:00'da İstanbul'da olacak.

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