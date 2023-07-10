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Arda Güler'in Real Madrid antrenmanından ilk karesi...

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Giriş Tarihi: 10.07.2023
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Arda Güler’in Real Madrid antrenmanından ilk karesi...

Fenerbahçe'den, dünya devi Real Madrid'e transfer olan 18'lik genç yıldız Arda Güler'in antrenmandan ilk karesi yayınlandı.

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