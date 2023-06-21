UEFA KONFERANS LİGİ kura canlı izle | EXXEN kesintisiz, full HD, anlık seyretme linki... Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un rakipleri kim oldu?
Heyecanla beklenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. ön eleme kura çekimi başladı. Futbolseverler anlık kura sonuçlarını öğrenmek için EXXEN canlı ekranını araştırmaya başladı. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek olan kura çekimi, Türkiye'nin Avrupa temsilcileri Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un rakiplerini belirleyecek. İşte EXXEN kesintisiz, full HD, anlık seyretme şifresiz linki..
Heyecanla beklenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. ön eleme kura çekimi başladı. Futbolseverler anlık kura sonuçlarını öğrenmek için EXXEN canlı ekranını araştırmaya başladı. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek olan kura çekimi, Türkiye'nin Avrupa temsilcileri Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un rakiplerini belirleyecek. İşte EXXEN kesintisiz, full HD, anlık seyretme şifresiz linki..
UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme kura çekimi saat 13.00'da, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ise saat 14.00'da başlayacak.
Kuralar EXXEN üzerinden canlı takip edilebilecek.
Ne yazık ki kuranın şifresiz izleme linki bulunmamaktadır. EXXEN platformu şifreli yayın yaptığı için belirlenen ücreti ödeyip üye olmanız durumda canlı takip yapabilirsiniz.
FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ, ADANA DEMİRSPOR RAKİPLERİ BELLİ OLACAK!
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakiplerinin kura çekimi, 21 Haziran Çarşamba günü yapılacak. Saat 14.00'te başlayacak olan kura çekilişinin ardından Avrupa temsilcilerimizin rakipleri belli olacak.
KONFERANS LİGİ MUHTEMEL RAKİPLER
Dinamo Batumi-Gürcistan
Europa FCCebelitarık
Domzale-Slovenya
Beitar Jerusalemİsrail
Vorskla Poltava-Ukrayna
Inter Club d'Escaldes-Andorra
Zalaegerszeg-Macaristan
Aarhus-Danimarka
Niederkorn-Lüksemburg
Differdange-Lüksemburg
Gzira United-Malta
BohemiansÇekya
Santa Coloma-Andorra
DebrecenMacaristan
HB Torshavn-Faroe Adaları
Ordabasy ShymkentKazakistan
Sabah-Azerbaycan
Luzern-İsviçre
Crusaders-İrlanda
Kauno Zalgiris-Litvanya
Auda-Letony
Dinamo Minsk-Belarus
Connah's Quay-Galler
Levadia-Estonya
Milsami Orhei-Moldova
Hammarby-İsveç
Kalmar-İsveç
Petrocub-Moldova
Pogon-Polonya
AktobeKazakistan
B36-Faroe Adaları
Torpedo-Belarus
Kecskemeti-Macaristan
Sepsi-Romanya
Celje-Slovenya
Ararat-Ermenistan
Gabala-Azerbaycan
Borac Banja Luka-Bosna Hersek
KONFERANS LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak. 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.
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