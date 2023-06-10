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Manchester City-İnter maçı canlı şifresiz izle! 10 Haziran Manchester City- İnter Şampiyonlar Lig'i maçı saat kaçta, hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2023
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Manchester City-İnter maçı canlı şifresiz izle! 10 Haziran Manchester City- İnter Şampiyonlar Lig’i maçı saat kaçta, hangi kanalda?

"Manchester City- İnter maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük final heyecanı için nefesler tutulmuş durumda. Manchester City ile Inter, final maçında karşı karşıya gelecek. . İstanbul'da gerçekleşecek olan final maçı için araştırmalar hız kazandı. İşte, Manchester City-İnter maçı canlı şifresiz izle ekranı!

Manchester City Inter maçı canlı şifresiz kesintisiz izle! UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için sayılı saatler kala futbolseverler araştırmalarına hız kazandırdı. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri açıklandı. Manchester City- İnter Şampiyonlar Lig'i maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Manchester City Inter maçı hakkında detaylar...

MANCHESTER CİTY - INTER MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Manchester City - Inter maçı 10 Haziran 2023 Cumartesi günü (yarın) saat 22:00'de başlayacak.

CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

Maç, TV8 ve Exxen kanallarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Macnhester City: Ederson; Walker, Dias, Akanji; Stones, Rodri; Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland.

Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Brozovic, Dimarco; Dzeko, Martinez.

MANCHESTER CITY İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City Inter maçı TV8 ve Exxen'den canlı olarak ekrana gelecek.

Manchester City Inter maçında Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Istvan Kovacs olacak.

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