Beşiktaş-Konyaspor CANLI İZLE! 7 Haziran Çarşamba BJK-Konyaspor mücadelesi anlık, kesintisiz, 4K, şifresiz canlı seyretme linki!

Süper Lig'de 44. randevu

Beşiktaş ile Konyaspor, ligde 43 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 24, yeşil-beyazlılar ise 6 galibiyet elde etti. 13 müsabakada ise taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı. Söz konusu mücadelelerde Kartal 79 gol atarken, kalesinde ise 40 gole engel olamadı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı siyah-beyazlı takım, 2-1 kazanmıştı.