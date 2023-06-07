07 Haziran 2023, Çarşamba
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Haberler Spor Haberleri Beşiktaş-Konyaspor CANLI İZLE! 7 Haziran Çarşamba BJK-Konyaspor mücadelesi anlık, kesintisiz, 4K, şifresiz canlı seyretme linki!

Beşiktaş-Konyaspor CANLI İZLE! 7 Haziran Çarşamba BJK-Konyaspor mücadelesi anlık, kesintisiz, 4K, şifresiz canlı seyretme linki!

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2023 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023
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Beşiktaş-Konyaspor CANLI İZLE! 7 Haziran Çarşamba BJK-Konyaspor mücadelesi anlık, kesintisiz, 4K, şifresiz canlı seyretme linki!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'u sahasında konuk edecek. 7 Haziran Çarşamba günü oynanacak maçın öncesinde sporseverler detayları araştırmaya başladı. Siyah-beyazlıların hedefi 3 puan elde ederek sezonu 2. sırada kapatmak. İşte BJK-Konyaspor mücadelesi anlık, kesintisiz, 4K, şifresiz canlı takip linki!

Beşiktaş-Konyaspor maçına saatler kala taraftarlar detayları araştırmaya başladı. Süper Lig'de 44. randevuda buluşacak iki takım arasında kıyasıya bir mücadele yaşanacak. Nefesleri kesen maçın öncesinde arama motorlarında, "Beşiktaş-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 07 Haziran Çarşamba BJK-Konyaspor muhtemel 11'ler...

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Konyaspor karşılaşması bugün saat 20.00'de başlayacak.

BJK-KONYASPOR MAÇI CANLI, ANLIK, KESİNTİSİZ TAKİP İÇİN TIKLAYIN!

Vodafone Park'ta oynanacak maç beIN Sports 1 ekranlarından naklen takip edilebilecek. Ancak beIN Sports ücretli bir kanal olduğu için şifresiz izlemenin herhangi bir yolu bulunmamaktadır.

MUHTEMEL 11'LER:

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Welinton, Colley, Umut, Salih, Atiba, Gedson, Muleka, Cenk, Aboubakar

KONYASPOR: Sehic, Guilherme, Adil, Uğurcan, Cebrail, Soner, Pozuelo, Bouchalakis, Michalak, Diouf, Moreno

Süper Lig'de 44. randevu

Beşiktaş ile Konyaspor, ligde 43 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 24, yeşil-beyazlılar ise 6 galibiyet elde etti. 13 müsabakada ise taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı. Söz konusu mücadelelerde Kartal 79 gol atarken, kalesinde ise 40 gole engel olamadı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı siyah-beyazlı takım, 2-1 kazanmıştı.

Beşiktaş, ikincilik için sahaya çıkıyor

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'a 3-0 yenilmesinin ardından ikincilik hesapları yapmaya başladı. Kara Kartal, bugün Konyaspor karşısında 3 puana ulaşırsa 2022-2023 sezonunu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayacak.
Şenol Güneş'in takımı, bu sezon ligde Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-2 mağlup ederken, sahasında da rakibiyle golsüz berabere kalmıştı. Beşiktaş, bu sonuçlar neticesinde ikili averajda sarı-lacivertlilerden üstün konumda bulunuyor.

Kartal'ın iç saha karnesi

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 17 iç saha maçında 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu müsabakalarda 42 puan toplayan siyah-beyazlılar, fileleri 38 kez sarsarken, ağlarında da 12 gol gördü.

Bu sezon evinde sadece Medipol Başakşehir'e 1-0'lık skorla kaybeden Kartal, ligde iç sahada 268 gündür yenilmiyor.

Arthur Masuaku, son maçta yok

Siyah-beyazlı ekipte Konyaspor karşısında sakatlıkları devam eden Dele Alli, Tayyip Talha Sanuç ve apandis ameliyatı olan Ersin Destanoğlu forma giyemeyecek. Kartal'ın başarılı sol beki Arthur Masuaku ise sarı kart cezasından dolayı görev alamayacak.

Ümit Öztürk düdük çalacak

İki takım arasındaki zorlu mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Direnç Tonusluoğlu olacak.

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