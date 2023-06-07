Beşiktaş-Konyaspor CANLI İZLE! 7 Haziran Çarşamba BJK-Konyaspor mücadelesi anlık, kesintisiz, 4K, şifresiz canlı seyretme linki!
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'u sahasında konuk edecek. 7 Haziran Çarşamba günü oynanacak maçın öncesinde sporseverler detayları araştırmaya başladı. Siyah-beyazlıların hedefi 3 puan elde ederek sezonu 2. sırada kapatmak. İşte BJK-Konyaspor mücadelesi anlık, kesintisiz, 4K, şifresiz canlı takip linki!
Beşiktaş-Konyaspor maçına saatler kala taraftarlar detayları araştırmaya başladı. Süper Lig'de 44. randevuda buluşacak iki takım arasında kıyasıya bir mücadele yaşanacak. Nefesleri kesen maçın öncesinde arama motorlarında, "Beşiktaş-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 07 Haziran Çarşamba BJK-Konyaspor muhtemel 11'ler...
BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Konyaspor karşılaşması bugün saat 20.00'de başlayacak.
BJK-KONYASPOR MAÇI CANLI, ANLIK, KESİNTİSİZ TAKİP İÇİN TIKLAYIN!
Vodafone Park'ta oynanacak maç beIN Sports 1 ekranlarından naklen takip edilebilecek. Ancak beIN Sports ücretli bir kanal olduğu için şifresiz izlemenin herhangi bir yolu bulunmamaktadır.
MUHTEMEL 11'LER:
BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Welinton, Colley, Umut, Salih, Atiba, Gedson, Muleka, Cenk, Aboubakar
KONYASPOR: Sehic, Guilherme, Adil, Uğurcan, Cebrail, Soner, Pozuelo, Bouchalakis, Michalak, Diouf, Moreno
Süper Lig'de 44. randevu
Beşiktaş ile Konyaspor, ligde 43 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 24, yeşil-beyazlılar ise 6 galibiyet elde etti. 13 müsabakada ise taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı. Söz konusu mücadelelerde Kartal 79 gol atarken, kalesinde ise 40 gole engel olamadı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı siyah-beyazlı takım, 2-1 kazanmıştı.
Beşiktaş, ikincilik için sahaya çıkıyor
Beşiktaş, Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'a 3-0 yenilmesinin ardından ikincilik hesapları yapmaya başladı. Kara Kartal, bugün Konyaspor karşısında 3 puana ulaşırsa 2022-2023 sezonunu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayacak.
Şenol Güneş'in takımı, bu sezon ligde Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-2 mağlup ederken, sahasında da rakibiyle golsüz berabere kalmıştı. Beşiktaş, bu sonuçlar neticesinde ikili averajda sarı-lacivertlilerden üstün konumda bulunuyor.
Kartal'ın iç saha karnesi
Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 17 iç saha maçında 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu müsabakalarda 42 puan toplayan siyah-beyazlılar, fileleri 38 kez sarsarken, ağlarında da 12 gol gördü.
Bu sezon evinde sadece Medipol Başakşehir'e 1-0'lık skorla kaybeden Kartal, ligde iç sahada 268 gündür yenilmiyor.
Arthur Masuaku, son maçta yok
Siyah-beyazlı ekipte Konyaspor karşısında sakatlıkları devam eden Dele Alli, Tayyip Talha Sanuç ve apandis ameliyatı olan Ersin Destanoğlu forma giyemeyecek. Kartal'ın başarılı sol beki Arthur Masuaku ise sarı kart cezasından dolayı görev alamayacak.
Ümit Öztürk düdük çalacak
İki takım arasındaki zorlu mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Direnç Tonusluoğlu olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- OnlyFans kapandı mı, neden kapandı? Türkiye erişim kararı netleşti! OnlyFans nedir?
- Beşiktaş-Konyaspor CANLI İZLE! 7 Haziran Çarşamba BJK-Konyaspor mücadelesi anlık, kesintisiz, 4K, şifresiz canlı seyretme linki!
- BİM'den kitap gibi katalog! Yaz tatili indirimleri başladı! 9 Haziran Cuma kataloğunda yok yok!
- Çayın, kahvenin yanına eksik etmeyin! Misafirlerinize parmaklarını yedirecek şişleme kek tarifi! Sadece 2 malzemeyle...
- ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED haziran toplantısı hangi tarihte? 2023 FED toplantı tarihleri
- BUĞDAY VE ARPA FİYATLARI 2023! Arpa ve buğday alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? TMO 1 ton buğday taban fiyatı...
- 53 kiloyu eriten Kobra Murat diyeti! 3-4 ayda tek formülle bölge bölge inceldi! 18 yaşındaki oğluyla aynı beden! Meğer Işın Karaca'da...
- 1999 öncesi ve 2000 sonrası için liste güncellendi! Erken emeklilikte yeni sayfa açıldı! Sigorta başlangıcını 6 yıl öne çekiyor! Bağ-Kur prim eşitlemesi...
- Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 7 Haziran Çarşamba PUAN DURUMU!
- Emeklinin yeni zam oranı belli oldu! TÜİK açıkladı, rakam geldi! Temmuz en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon ile maaşlar...
- Girişimciye 150 bin TL hibe başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Girişimciye hibe desteği e-Devlet başvuru ekranı! Son iki gün...
- Yalı Çapkını 36. bölüm (Sezon finali) fragmanı! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Ferit hiç olmadığı bir yerde...