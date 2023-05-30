Şampiyon kim oldu son dakika? Galatasaray şampiyon mu oldu? Galatasaray bugün yenerse şampiyon mu?
"Galatasaray bugün kazanırsa şampiyon mu olacak?" sorusunun cevabı bugün oynanacak maçın ardından belli olacak. 30 Mayıs Salı günü (bugün) Galatasaray ve Ankaragücü karşı karşıya gelecek ve sarı kırmızılı takım galibiyet alması durumunda bu sezonun şampiyonu olacak. Peki, şampiyon kim oldu, Galatasaray mı? İşte, haberin detayları...
"Galatasaray şampiyon mu oldu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Süper Lig 2022-2023 sezonunda kimin şampiyon olacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Galatasaray en yakın rakibi olan Fenerbahçe ile arasında 5 puan var. Şimdi ise gözler bugün Galatasaray ve Ankaragücü arasında oynanacak maça çevrildi. Peki, Şampiyon hangi takım olacak? Galatasaray şampiyon mu oldu?
SÜPER LİG ŞAMPİYONU KİM OLACAK?
Galatasaray 79 puan ile şu an Süper Lig'de 1.sırada yer alıyor. Bugün Galatasaray ve Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Galatasary'ın bugünkü maçtan galibiyetle ayrılması durumunda Galatasaray şampiyonluk koltuğunun sahibi olacak.
GALATASARAY ŞAMPİYON MU OLDU?
Süper Lig'de haftaya 79 puanla lider giren sarı-kırmızılı takım, ikinci sırada bulunan şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde yer alıyor.
Galatasaray, MKE Ankaragücü ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrılması halinde, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
23. ŞAMPİYONLUK ÇOK YAKIN
Galatasaray, şampiyon olması halinde üç sezon aradan sonra bu başarıya ulaşacak.
Sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir'in şampiyon olduğu 2019-2020 sezonunda 6'ncı, Beşiktaş'ın kupayı kazandığı 2020-2021 sezonunda averajla 2'nci, Trabzonspor'un ipi göğüslediği 2021-2022 sezonunda da 13. olmuştu.
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu elde etmeye çok yakın.
Ligin geride kalan 64 sezonunda 22 kez bu başarıyı tekrarlayarak rekoru elinde bulunduran ve formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olan Galatasaray, MKE Ankaragücü maçında 23. şampiyonluk için mücadele edecek.
Galatasaray, sezonu zirvede bitirmesi durumunda, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 4'e yükseltmiş olacak
GÜNCEL SÜPER LİG PUAN DURUMU
Galatasaray- 79 puan
Fenerbahçe-74 puan
Beşiktaş-74 puan
Adana Demirspor-63 puan
Başakşehir 53 puan
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- Şampiyon kim oldu son dakika? Galatasaray şampiyon mu oldu? Galatasaray bugün yenerse şampiyon mu?
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