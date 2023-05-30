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Haberler Spor Haberleri Ankaragücü-Galatasaray maçı CANLI İZLE! 30 Mayıs Ankaragücü GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS maçı şifresiz, kesintisiz canlı izle!

Ankaragücü-Galatasaray maçı CANLI İZLE! 30 Mayıs Ankaragücü GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS maçı şifresiz, kesintisiz canlı izle!

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2023
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Ankaragücü-Galatasaray maçı CANLI İZLE! 30 Mayıs Ankaragücü GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS maçı şifresiz, kesintisiz canlı izle!

"Ankaragücü-GS maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Kritik maçın detayları futbolsever tarafından araştırılıyor. Sarı kırmızılılar kazanması halinde şampiyonluğu garantileyecek. Peki, Ankaragücü-Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS maçı şifresiz nasıl izlenir? İşte, detaylar...

"Ankaragücü-GS maçı saat kaçta, şifresiz nasıl izlenir?" sorusunun cevabı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü ağırlayacak. Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılılar mücadeleden galip ayrılması durumunda sezonunu şampiyon olarak tamamlayacak. İşte, Ankaragücü Galatasaray maçı canlı izle ekranı!

ANKARAGÜCÜ GS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu akşam Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Ankaragücü-Galatasaray maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Cep ya da tabletten beIN Connect uygulamasıyla , web'den ise beinconnect.com.tr üzerinden Süper Lig paketleriniz kapsamındaki maçları canlı olarak izleyebilirsiniz. Maçlar beIN Connect üzerinden canlı izlenirken TV yayını kapanır. Aynı anda tek bir cihazdan yayın alınabilir.

MUHTEMEL 11'LER!

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Arda, Atakan, Kitsiou, Djokanovic, Diack, Hanousek, Emre Kılınç, Beridze, Sowe

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

GÜNCEL SÜPER LİG PUAN DURUMU

Galatasaray- 79 puan
Fenerbahçe-74 puan
Beşiktaş-74 puan
Adana Demirspor-63 puan
Başakşehir 53 puan

ŞAMPİYON KİM OLACAK?

Galatasaray 79 puan ile şu an Süper Lig'de 1.sırada yer alıyor. Bugün Galatasaray ve Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın bugünkü maçtan galibiyetle ayrılması durumunda Galatasaray şampiyonluk koltuğunun sahibi olacak.

Galatasaray'ın Ankaragücü karşısında mağlup olması durumunda sarı kırmızılı takım şampiyonluk için Fenerbahçe'nin Antalya karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

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