Ankaragücü-Galatasaray maçı CANLI İZLE! 30 Mayıs Ankaragücü GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS maçı şifresiz, kesintisiz canlı izle!

ANKARAGÜCÜ GS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu akşam Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Ankaragücü-Galatasaray maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Cep ya da tabletten beIN Connect uygulamasıyla , web'den ise beinconnect.com.tr üzerinden Süper Lig paketleriniz kapsamındaki maçları canlı olarak izleyebilirsiniz. Maçlar beIN Connect üzerinden canlı izlenirken TV yayını kapanır. Aynı anda tek bir cihazdan yayın alınabilir.