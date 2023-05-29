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GS-FB maçı ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe derbisi saat kaçta, hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2023
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GS-FB maçı ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe derbisi saat kaçta, hangi kanalda?

"Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, hangi kanalda?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Peki, GS-FB maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, tarihi...

"Galatasaray Fenerbahçe derbisi saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Dev derbinin tarihi araştırılmaya başlandı. Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin detayları merak konusu oldu. Peki, GS-FB maçı ne zaman? İşte, tarihi...

GS - FB DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Süper Lig'de 37. haftanın programı açıklandı. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

GS - FB DERBİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Derbi maçı Bein Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.

GS - FB DERBİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç Galatasaray'ın evinde (Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu) oynanacak.

29 Mayıs 2023 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

16:00 Fredrikstad - Asane Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

16:00 Jerv - Hodd Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

16:00 Kongsvinger - Sogndal Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

16:00 Kristiansund - Skeid Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

16:00 Mjondalen - Sandnes Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

16:00 Moss - Raufoss Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

16:00 Start - Ranheim Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

17:00 Viborg - Kopenhag Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV

17:00 Barnsley - Sheffield W. İngiltere EFL League 1 Bilyoner TV

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