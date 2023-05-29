GS-FB maçı ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe derbisi saat kaçta, hangi kanalda?

"Galatasaray Fenerbahçe derbisi saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Dev derbinin tarihi araştırılmaya başlandı. Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin detayları merak konusu oldu. Peki, GS-FB maçı ne zaman? İşte, tarihi...