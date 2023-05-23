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Süper Lig ne zaman bitiyor, geriye kaç maç kaldı? TFF 2022-2023 Spor Toto Süper Lig sezonu bitiş tarihi!

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2023
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Süper Lig ne zaman bitiyor, geriye kaç maç kaldı? TFF 2022-2023 Spor Toto Süper Lig sezonu bitiş tarihi!

"Süper Lig ne zaman bitecek 2023?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Bu sezon 5 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı. Lig'de ilk üç sırayı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş paylaşıyor. Bu noktada futbolseverler, Süper Lig ne zaman bitiyor, kaç hafta kaldı? gibi sorulaa yanıt aramaya başladı. İşte, tarihi...

"Süper Lig ne zaman bitiyor?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Spor Toto Süper Lig 5 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı. Lig'de ilk üç sırayı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş paylaşıyor. Bu sezonun şampiyonunun belli olmasına çok kısa bir süre kaldı. Şimdi ise gözler Süper Lig'in bitiş tarihine çevrildi? İşte, detaylar...

SÜPER LİG NE ZAMAN BİTİYOR?

2022-2023 Spor Toto Süper Lig sezonu 5 Ağustos 2022 tarihinde başladı ve 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

2023 - 2024 SÜPER LİG SEZONU BAŞLANGIÇ TARİHİ

TFF, Spor Toto Süper Lig ile Spor Toto 1. Lig'in 2023-2024 sezonunun başlayacağı tarihi duyurdu ve sezon 11 Ağustos 2023 tarihinde başlamış olacak.

Böylece Süper Lig ve 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerindeki maçlarla birlikte başlamış olacak.

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