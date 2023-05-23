Süper Lig ne zaman bitiyor, geriye kaç maç kaldı? TFF 2022-2023 Spor Toto Süper Lig sezonu bitiş tarihi!

"Süper Lig ne zaman bitiyor?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Spor Toto Süper Lig 5 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı. Lig'de ilk üç sırayı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş paylaşıyor. Bu sezonun şampiyonunun belli olmasına çok kısa bir süre kaldı. Şimdi ise gözler Süper Lig'in bitiş tarihine çevrildi? İşte, detaylar...