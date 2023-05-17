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MANCHESTER CITY-REAL MADRID CANLI İZLE | 17 Mayıs Manchester City-Real Madrid maçı TV8 canlı, anlık, full HD, kesintisiz, şifresiz canlı takip!

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Giriş Tarihi: 17.05.2023 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
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MANCHESTER CITY-REAL MADRID CANLI İZLE | 17 Mayıs Manchester City-Real Madrid maçı TV8 canlı, anlık, full HD, kesintisiz, şifresiz canlı takip!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelen Manchester City-Real Madrid takımlarının mücadelesini anlık ve canlı takip etmek isteyen taraftarlar araştırmaya başladı. Barnabeu Stadyumu'nda oynanan ilk maçta 1-1 beraberlik ile müsabakanın devamı 17 Mayıs Perşembe günü oynanacak. İşte Manchester City-Real Madrid maçı canlı, anlık, full HD, kesintisiz, şifresiz canlı takip!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelen Manchester City-Real Madrid takımlarının mücadelesini anlık ve canlı takip etmek isteyen taraftarlar araştırmaya başladı. Barnabeu Stadyumu'nda oynanan ilk maçta 1-1 beraberlik ile müsabakanın devamı 17 Mayıs Perşembe günü oynanacak. İşte Manchester City-Real Madrid maçı canlı, anlık, full HD, kesintisiz, şifresiz canlı takip!

MANCHESTER CITY-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City - Real Madrid maçı 17 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de TV 8'de canlı yayınlanacak.

Mücadele şifresiz kanalda yayınlandığı için rahatlıkla TV8 kanalının internet sitesine giderek ulaşabilirsiniz.

MANCHESTER CITY REAL MADRID MAÇINI CANLI ŞİFRESİZ CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN!

Manchester City-Real Madrid ilk 11'ler

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Ruben Dias, Akanji, Rodri, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Bernardo Silva, Grealish, Haaland.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Camavinga; Kroos, Modrić, Valverde; Vinícius Júnior, Rodrygo, Benzema.

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