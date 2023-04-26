Bu kadarı ancak filmlerde olur! Milyarlık soygun! Soruşturma derinleşiyor

Şikayetçi olan bir diğer isim de eski Galatasaraylı futbolcu Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak oldu. Ağabeyinin kendisini arayarak yaklaşık 4 milyon doları tek seferde, Seçil Erzan'ın şubedeki odasında teslim ettiğini söyleyen Çolak da "Ben Hakan Ateş'in, Mehmet Aydoğdu'nun ve Seçil Erzan'ın hep birlikte bu parayı zimmete geçirdiklerini düşünüyorum. Seçil Erzan tek başına bu suçu işleyemez" şeklinde ifade vererek iki banka yöneticisi ve Erzan'dan şikayetçi oldu.