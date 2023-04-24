FB-İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE | 24 Nisan Fenerbahçe-İstanbulspor mücadelesi anlık, kesintisiz, full HD, şifresiz seyretme linki...
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında evinde İstanbulspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. İstanbulspor karşısında 3 puan için mücadele edecek olan sarı-lacivertli ekip, fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. Peki Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın canlı takip linki...
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında evinde İstanbulspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. İstanbulspor karşısında 3 puan için mücadele edecek olan sarı-lacivertli ekip, fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. Peki Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın canlı takip linki...
FB-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı 24 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Fenerbahçe- İstanbulspor maçında hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Anıl Usta yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu.
Öncelikle şunu belirtelim ki maçı şifresiz izlemenin herhangi bir yolu bulunmamaktadı. Maçı anlık takip etmek isteyenlerin beIN SPORTS belirli bir ücret karşılığında üye olması gerekmektedir.
FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Pedro, Valencia
İstanbulspor: Alp, Oğuzhan, Ertuğrul, Deli, Duhan, Lokilo, Rroca, Mehremic, Kerem, Eze, Jetmir.
48. RANDEVU
Fenerbahçe ile İstanbulspor, Süper Lig tarihinde daha önce 47 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Sarı Lacivertliler, 34 galibiyet alırken, Sarı Siyahlılar ise 7 maçta 3 puanı alan taraf oldu. 6 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Bu sezon ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyyumu'nda oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazanmıştı.
5 FUTBOLCU SINIRDA
Fenerbahçe'de 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, İstanbulspor maçında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Sivasspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
Fenerbahçe'de son 3 maçta kritik oyuncular sahne aldı. Karagümrük karşısında Szalai galibiyeti getirdi, Ankaragücü önünde Valencia eşitliği sağladı, Crespo zafer golünü attı. Başakşehir mücadelesinde ise ligde 7 ay önce ilk ve tek golünü Kayserispor ağlarına gönderen Joao Pedro 2 defa fileleri sarsıp kahraman oldu. Bu akşamki mücadelede ileri uçta Valencia ile Pedro'nun birlikte oynaması bekleniyor. İki hücumcu, doğal olarak Fenerbahçe'nin en önemli gol umudu olacak.
VALENCIA'DAN REKOR BEKLENTİSİ
Valencia bu akşam 1 gol atarsa, ligde tek sezonda en fazla ağları havalandıran Alex'i (28 gol) yakalayacak. 2 kez gol sevinci yaşaması halinde ise hem Alex'i geçecek hem de bir sezonda en fazla lig golü atan Aykut Kocaman'ın rekorunu egale edecek. Yaz döneminin en önemli transferi olmasına rağmen büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Joao Pedro'nun tek amacı, Başakşehir karşısında geri kazandığı özgüveniyle İstanbulspor maçında da yıldızlaşmak.
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