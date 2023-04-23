GS-Fatih Karagümrük CANLI İZLE | 23 Nisan Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı anlık, kesintisiz, full HD, 4K, şifresiz izleme linki!

TAKIM İSTATİSTİKLERİ

Bu sezonun ilk yarısındaki Süper Lig maçında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Galatasaray, 1983/84'ten bu yana rakibi karşısında ilk kez duble yapmak istiyor. Fatih Karagümrük'ün Süper Lig tarihinde deplasman galibiyeti alamadığı takımlar arasında en fazla konuk olduğu rakibi Galatasaray (2B 7M).

Evinde oynadığı son 10 Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, daha uzun bir seriyi en son Kasım 2017-Eylül 2018 arasındaki 16 maçlık süreçte yaşadı (Igor Tudor; 3G & Fatih Terim; 13G). Lig tarihinde sadece iki Türk çalıştırıcı sarı-kırmızılı ekibin başında tek sezonda üst üste 11+ iç saha galibiyeti alabildi (Fatih Terim; 11 & Coşkun Özarı; 12).