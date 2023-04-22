Filmlere konu olacak bir soygun hikayesi! 80 milyon dolar çaldı! Mağdurlar Terim,Turan,İnan,Kaya ve Muslera
İstanbul'da eşine az rastlanır bir soygun girişimi yaşandı. Hedefte bu kez iş dünyasının ve spor dünyasının ünlü isimleri vardı. Mağdurlar arasında Fatih Terim, Arda Turan, Selçuk İnan, Semih Kaya ve Fernando Muslera da var. Özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan, kar dağıtma vaadiyle birbirinden ünlü isimlerden para topladı. Kar dağıtmaya başlayınca Erzan'ın sistemi bir anda herkes tarafından duyuldu. Günler geçtikçe ağını genişleten Erzan'ın sistemini durumdan şüphelenen bir iş insanı çökertti. İşte filmlere konu olacak bir soygun hikayesi...
İstanbul'da yaşayan özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan filmlere taş çıkartan bir soyguna imza attı. Seçil Erzan, 2010'lu yıllarda Florya'da şube müdürüyken müşterilerinin güvenini kazandı. Sonra kendilerine 'özel bir fon'dan bahsetmeye başladı.
Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Üst düzey yöneticilerin, patronların bile bu fon sayesinde para kazandığı yalanını attı. Erzan, güvenini kazandığı isimlerden yakınlarını da bu 'fon'a para yatırmaları için kandırdı. Erzan, kredibilitesini artırmak için tezgahına düşürdüğü isimlere söz konusu fondan bir süre kazanç sağladı.
Geçen yıl kasım ayında bir işinsanı Erzan'ın bu teklifiyle karşılaşınca hemen tanıdıklarından da topladığı yaklaşık 5 milyon doları çanta içinde teslim etti. İşinsanı daha önce başına bir hırsızlık olayı geldiği için çantaya GPS cihazı koydurmuştu. Parayı teslim ettikten sonra Seçil Erzan kendisini arayarak çantada GPS olup olmadığını sordu. O da olduğunu söyledi.
GPS'TEN GÖRDÜLER
Hürriyet'in haberine göre; Cihazı kontrol ettiğinde çantanın bankada yaklaşık yarım gün kaldıktan sonra Sarıyer'deki Lotus Sitesi'ne, bir gün sonra İstanbul Havalimanı'na gittiğini ve aynı günün akşamında aynı adrese geri döndüğünü tespit etti. İşinsanının iddiasına göre çanta, Galatasaraylı eski futbolcu Semih Kaya'ya teslim edilmişti. İşinsanı para aldığı arkadaşlarına olan biteni anlatınca dolandırılmış olabileceği uyarısıyla karşılaştı. İşinsanı Seçil Erzan'ı arayarak parasını geri istedi. Seçil Erzan, paranın ödeme vadesinin dolmadığı gerekçesiyle ödeme yapamayacağını söyledi.
SİSTEM TIKANDI
Bunun yerine banka ibareli belge gönderdi. İşinsanı da soluğu savcılıkta alarak şikâyette bulundu. Seçil Erzan'ın kurduğu sistem tıkanmış ve parasını isteyenlere 'kâr' bir yana ana paralarını bile geri veremiyordu. İşinsanının şikâyeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Seçil Erzan'ın sisteminin dağıldığını öğrenen ünlü isimler savcılıkta şikâyet kuyruğuna girdi. Onlar da paralarını alamadıklarını söyleyerek şikâyetçi oldu. Savcılığın talimatı üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seçil Erzan'ın İstanbul Göktürk'teki evini bastı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Seçil Erzan, tutuklanarak cezaevine konuldu.
ÜNLÜ İSİMLER DE DOLANDIRILDI
İddialara göre, vurgunun boyutu 80 milyon doları aşıyordu. Dolandırılan isimler arasında Galatasaray'ın tanınmış isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Semih Kaya ve Selçuk İnan da vardı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ziraat Bankası o hesapları açıkladı! Başvurmayanın parasını banka devredecek! Aman dikkat! Hazirana kadar tıkla öğren!
- 22 Nisan Dünya günü nedir, neden kutlanır? GOOGLE iklim değişikliği doodle'ı ne anlama geliyor? İklim değişikliği nedenleri ve etkileri
- AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Ev kadınlarına erken emeklilik rehberi! 15 yılın 3'te 1'i devletten! Çalışan annelere yıpranma payı/prim kapıları açıyor! 12,5-10 yıldan sonra...
- Çay ve fındık destekleme ödemeleri yattı mı? Çay destekleme ödemeleri ne zaman yatacak 2023?
- Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı? Yeni kira düzenlemesi gelecek mi, sınır düşecek mi? Açıklama geldi...
- Yalı Çapkını 30.bölüm fragmanı çıktı mı? Seyran'a evlilik şoku! Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak?
- Kargolar ne zaman açılıyor? Bayramda kargolar açık mı? Yurtiçi, MNG, PTT, Aras kargo çalışma saatleri 2023!
- Bu besin bayramda kilo almayı önlüyor! Canan Karatay 'Mutlaka tüketin' diyerek uyardı! Özellikle kahvaltıda...
- Bir deri bir kemiğe dönmüştü! Büşra Pekin'in son hali Hollywood yıldızlarına benzetildi! 'Bu sen değilsin' Zayıflık sırrı ise...
- Ateş Kuşları ATV yeni bölüm izle! 21 Nisan Ateş Kuşları 13.bölüm canlı kesintisiz full izle!
- Yalı Çapkını yeni bölüm CANLI izle! 21 Nisan Yalı Çapkını 29. bölüm izle kesintisiz, Star TV tek parça!