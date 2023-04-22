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Filmlere konu olacak bir soygun hikayesi! 80 milyon dolar çaldı! Mağdurlar Terim,Turan,İnan,Kaya ve Muslera

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Giriş Tarihi: 22.04.2023 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023
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Filmlere konu olacak bir soygun hikayesi! 80 milyon dolar çaldı! Mağdurlar Terim,Turan,İnan,Kaya ve Muslera

İstanbul'da eşine az rastlanır bir soygun girişimi yaşandı. Hedefte bu kez iş dünyasının ve spor dünyasının ünlü isimleri vardı. Mağdurlar arasında Fatih Terim, Arda Turan, Selçuk İnan, Semih Kaya ve Fernando Muslera da var. Özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan, kar dağıtma vaadiyle birbirinden ünlü isimlerden para topladı. Kar dağıtmaya başlayınca Erzan'ın sistemi bir anda herkes tarafından duyuldu. Günler geçtikçe ağını genişleten Erzan'ın sistemini durumdan şüphelenen bir iş insanı çökertti. İşte filmlere konu olacak bir soygun hikayesi...

İstanbul'da yaşayan özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan filmlere taş çıkartan bir soyguna imza attı. Seçil Erzan, 2010'lu yıllarda Florya'da şube müdürüyken müşterilerinin güvenini kazandı. Sonra kendilerine 'özel bir fon'dan bahsetmeye başladı.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Üst düzey yöneticilerin, patronların bile bu fon sayesinde para kazandığı yalanını attı. Erzan, güvenini kazandığı isimlerden yakınlarını da bu 'fon'a para yatırmaları için kandırdı. Erzan, kredibilitesini artırmak için tezgahına düşürdüğü isimlere söz konusu fondan bir süre kazanç sağladı.

Geçen yıl kasım ayında bir işinsanı Erzan'ın bu teklifiyle karşılaşınca hemen tanıdıklarından da topladığı yaklaşık 5 milyon doları çanta içinde teslim etti. İşinsanı daha önce başına bir hırsızlık olayı geldiği için çantaya GPS cihazı koydurmuştu. Parayı teslim ettikten sonra Seçil Erzan kendisini arayarak çantada GPS olup olmadığını sordu. O da olduğunu söyledi.

GPS'TEN GÖRDÜLER
Hürriyet'in haberine göre; Cihazı kontrol ettiğinde çantanın bankada yaklaşık yarım gün kaldıktan sonra Sarıyer'deki Lotus Sitesi'ne, bir gün sonra İstanbul Havalimanı'na gittiğini ve aynı günün akşamında aynı adrese geri döndüğünü tespit etti. İşinsanının iddiasına göre çanta, Galatasaraylı eski futbolcu Semih Kaya'ya teslim edilmişti. İşinsanı para aldığı arkadaşlarına olan biteni anlatınca dolandırılmış olabileceği uyarısıyla karşılaştı. İşinsanı Seçil Erzan'ı arayarak parasını geri istedi. Seçil Erzan, paranın ödeme vadesinin dolmadığı gerekçesiyle ödeme yapamayacağını söyledi.

SİSTEM TIKANDI
Bunun yerine banka ibareli belge gönderdi. İşinsanı da soluğu savcılıkta alarak şikâyette bulundu. Seçil Erzan'ın kurduğu sistem tıkanmış ve parasını isteyenlere 'kâr' bir yana ana paralarını bile geri veremiyordu. İşinsanının şikâyeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Seçil Erzan'ın sisteminin dağıldığını öğrenen ünlü isimler savcılıkta şikâyet kuyruğuna girdi. Onlar da paralarını alamadıklarını söyleyerek şikâyetçi oldu. Savcılığın talimatı üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seçil Erzan'ın İstanbul Göktürk'teki evini bastı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Seçil Erzan, tutuklanarak cezaevine konuldu.

ÜNLÜ İSİMLER DE DOLANDIRILDI
İddialara göre, vurgunun boyutu 80 milyon doları aşıyordu. Dolandırılan isimler arasında Galatasaray'ın tanınmış isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Semih Kaya ve Selçuk İnan da vardı.

İddiaya göre, Fatih Terim 10 milyon doların üzerinde, Arda Turan da yaklaşık 8 milyon Euro dolandırılmıştı. Polisin bu vurgunda Seçil Erzan'ın yalnız olup olmadığı ile ilgili kapsamlı bir araştırma yürüttüğü belirtildi.

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