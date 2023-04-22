Filmlere konu olacak bir soygun hikayesi! 80 milyon dolar çaldı! Mağdurlar Terim,Turan,İnan,Kaya ve Muslera

Geçen yıl kasım ayında bir işinsanı Erzan'ın bu teklifiyle karşılaşınca hemen tanıdıklarından da topladığı yaklaşık 5 milyon doları çanta içinde teslim etti. İşinsanı daha önce başına bir hırsızlık olayı geldiği için çantaya GPS cihazı koydurmuştu. Parayı teslim ettikten sonra Seçil Erzan kendisini arayarak çantada GPS olup olmadığını sordu. O da olduğunu söyledi.