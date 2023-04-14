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Dender'de Tiago Çukur fırtınası

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Giriş Tarihi: 14.04.2023 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023
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Dender’de Tiago Çukur fırtınası

Fenerbahçe haberleri bugün... Belçika 2. Lig ekiplerinden Dender'in Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Tiago Çukur, son maçlarda attığı gollerle dikkat çekti.

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