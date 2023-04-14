Canlı | Galatasaray - Kayserispor (CANLI ANLATIM) Galatasaray - Kayserispor maçı 11'leri...
Süper Lig'de heyecan kızışırken ligin 29.haftasında Galatasaray aynı renkleri taşıdığı Kayserispor'u evinde konuk edecek. Aslan'da Mauro Icardi ve 4 isim daha kart sınırında bulunuyor. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray ligin 29. haftasında Kayserispor'u konuk edecek. Sarı kırmızılılar rakibini yenmesi durumunda en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 9'a çıkarmış olacak.
GALATASARAY-KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER:
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, (Kazımcan), Oliveira, Torreira, Zaniolo (Rashica), Mertens, Kerem, Icardi.
Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Kolovetsios, Hosseini, Gökhan Sazdağı, Mensah, Ackah, Emrah Başsan, Cardoso, Mane, Thiam.
KAYSERİSPOR İLE 54. RANDEVU
Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 53 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 32 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 5 defa rakibini mağlup edebildi. 16 maçta da kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 114 golüne, Kayserispor 44 golle yanıt verdi.
Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan mücadeleyi Kayserispor 2-1'lik skorla kazandı.
5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da, Kayserispor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Kayserispor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 30. haftada deplasmanda oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
BİLETLERİN TAMAMI TÜKENDİ
Biletlerin tamamı tükendi ve karşılaşma dolu tribünler önünde oynanacak. Kulüp de maça gelemeyecek olan kombine sahiplerinden biletlerini devretmeleri çağrısında bulundu ve "50 bin Aslan tribündeki yerimizi alalım" mesajını yolladı.
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