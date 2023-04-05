GS-Medipol Başakşehir Maçı Canlı İzle | A SPOR Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesi anlık, kesintisiz, full HD, şifresiz izleme ekranı!
GS-Medipol Başakşehir mücadelesi canlı izle ekranı araştırılan konular arasında yer alıyor. Heyecan dolu mücadelenin öncesinde futbolseverler tek bir anını kaçırmamak için full HD, kesintisiz izlemenin yolunu araştırıyor. Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final maçında karşı karşıya gelen GS-Medipol Başakşehir mücadelesinden aslan galip ayrılmayı hedefliyor. İşte canlı izle ekranı...
Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesinin detayları araştırılıyor. ZTK çeyrek finalde karşı karşıya gelen GS-Medipol Başakşehir galibiyet için mücadele edecek. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan maçı Galatasaray, 7-0 kazanmıştı. Bu akşam Nef Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 20.30'de başlayacak. A Spor Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesi anlık, kesintisiz, full HD, şifresiz seyret...
GS-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Başakşehir maçı 5 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak..
A SPOR CANLI İZLE EKRANI
İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Kazımcan, Abdülkerim, Kaan, Boey, Midtsjø, Torreira, Kerem, Mertens, Zaniolo, Icardi.
BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Duarte, Ömer Ali, Touba, Lima, Biglia, Mahmut, Aleksić, Serdar, Szysz, Figueiredo.
GALATASARAY'IN KUPADAKİ MAÇLARI
Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan başlayan sarı-kırmızılı ekip, bu etapta TFF 2. Lig temsilcisi GMG Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla eledi. Sonraki turda TFF 3. Lig takımı Yeşilyurt DÇ Ofspor'u 2-1 ile geçen Galatasaray, 5. turda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.
Son 16 tur müsabakasında Corendon Alanyaspor'u 2-1'lik skorla geçen sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finalde bu akşam Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.
BAŞAKŞEHİR'İN KUPADAKİ MAÇLARI
Turuncu-lacivertliler ise 5. turdan girdiği kupada sırasıyla Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe'yi 3-1, Spor Toto Süper Lig temsilcisi VavaCars Fatih Karagümrük'ü normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltılarla 6-4 eledi.
İki takım arasında Süper Lig'de yapılan maçı Galatasaray, 7-0 kazanmıştı.
YARI FİNALDE RAKİP ANKARAGÜCÜ
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak maçta kazanan takım, yarı finalde MKE Ankaragücü ile eşleşecek. Kupada yarı final ilk maçları ise 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- GS-Medipol Başakşehir Maçı Canlı İzle | A SPOR Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesi anlık, kesintisiz, full HD, şifresiz izleme ekranı!
- Avrasya Tüneli son dakika | Avrasya Tüneli araç girişine neden kapatıldı, ne zaman açılacak? Kaç km?
- Ramazan ayının 14. günü okunacak sureler | İsra suresi 105-106 ayet tefsiri ve okunuşu! Fazileti nedir? Türkçe Arapça...
- SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ YSK 2023 | Başvuruları ne zaman, nereden yapılır? Şartları ve görevleri neler?
- Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında? Kadir Gecesi'nde ne oldu, fazileti nedir? 2023 DİYANET dini günler takvimi
- GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI | 5 Nisan motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara...
- ÖGG 2023 sınavı ne zaman yapılacak son dakika? 102. dönem ÖGG sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- 14 MAYIS SEÇİM ANKETİ 2023 | Başkan Erdoğan +8,10 puan üzerinde! İlk rakamlar Yüzde 47-42-7.7! Cumhur İttifakı oy oranı...
- TUS sınav giriş yerleri belli oldu mu, açıklandı mı? TUS 2023 kontenjanları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman 2023? Galatasaray, Fenerbahçe kupa maçları hangi gün oynanacak?
- EYT'liler Bayram ikramiyesi alacak mı son dakika? EYT maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Ödeme takvimi...