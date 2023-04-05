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Haberler Spor Haberleri GS-Medipol Başakşehir Maçı Canlı İzle | A SPOR Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesi anlık, kesintisiz, full HD, şifresiz izleme ekranı!

GS-Medipol Başakşehir Maçı Canlı İzle | A SPOR Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesi anlık, kesintisiz, full HD, şifresiz izleme ekranı!

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.04.2023 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023
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GS-Medipol Başakşehir Maçı Canlı İzle | A SPOR Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesi anlık, kesintisiz, full HD, şifresiz izleme ekranı!

GS-Medipol Başakşehir mücadelesi canlı izle ekranı araştırılan konular arasında yer alıyor. Heyecan dolu mücadelenin öncesinde futbolseverler tek bir anını kaçırmamak için full HD, kesintisiz izlemenin yolunu araştırıyor. Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final maçında karşı karşıya gelen GS-Medipol Başakşehir mücadelesinden aslan galip ayrılmayı hedefliyor. İşte canlı izle ekranı...

Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesinin detayları araştırılıyor. ZTK çeyrek finalde karşı karşıya gelen GS-Medipol Başakşehir galibiyet için mücadele edecek. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan maçı Galatasaray, 7-0 kazanmıştı. Bu akşam Nef Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 20.30'de başlayacak. A Spor Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesi anlık, kesintisiz, full HD, şifresiz seyret...

GS-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Başakşehir maçı 5 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak..

A SPOR CANLI İZLE EKRANI

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Kazımcan, Abdülkerim, Kaan, Boey, Midtsjø, Torreira, Kerem, Mertens, Zaniolo, Icardi.

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Duarte, Ömer Ali, Touba, Lima, Biglia, Mahmut, Aleksić, Serdar, Szysz, Figueiredo.

GALATASARAY'IN KUPADAKİ MAÇLARI

Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan başlayan sarı-kırmızılı ekip, bu etapta TFF 2. Lig temsilcisi GMG Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla eledi. Sonraki turda TFF 3. Lig takımı Yeşilyurt DÇ Ofspor'u 2-1 ile geçen Galatasaray, 5. turda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

Son 16 tur müsabakasında Corendon Alanyaspor'u 2-1'lik skorla geçen sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finalde bu akşam Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

BAŞAKŞEHİR'İN KUPADAKİ MAÇLARI

Turuncu-lacivertliler ise 5. turdan girdiği kupada sırasıyla Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe'yi 3-1, Spor Toto Süper Lig temsilcisi VavaCars Fatih Karagümrük'ü normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltılarla 6-4 eledi.

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan maçı Galatasaray, 7-0 kazanmıştı.

YARI FİNALDE RAKİP ANKARAGÜCÜ

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak maçta kazanan takım, yarı finalde MKE Ankaragücü ile eşleşecek. Kupada yarı final ilk maçları ise 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

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