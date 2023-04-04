04 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR CANLI İZLE | 04 Nisan ZTK Ankaragücü-TS maçı şifresiz, full HD, kesintisiz takip linki..

ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR CANLI İZLE | 04 Nisan ZTK Ankaragücü-TS maçı şifresiz, full HD, kesintisiz takip linki..

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.04.2023 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023
ABONE OL
ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR CANLI İZLE | 04 Nisan ZTK Ankaragücü-TS maçı şifresiz, full HD, kesintisiz takip linki..

Ankaragücü-Trabzonspor maçının detayları araştırılan konular arasında yerini aldı. 4 Nisan Salı günü oynanacak olan Ankaragücü-TS mücadelesinin öncesinde futbolseverler canlı izleme linkini öğrenmeye çalışıyor. Bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Karadeniz ekibinin hedefi Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak. İşte Ankaragücü-TS maçı canlı izle ekranı...

Ankaragücü-TS canlı izle araştırmaları başladı. Nefes kesen mücadelenin tek bir anını bile kaçırmak istemeyen taraftarlar arama motorlarında, "ZTK Ankaragücü-TS maçı şifresiz, full HD, kesintisiz takip linki.." şeklinde sorgulamalar yapıyorlar. MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda 23 yıl sonra yarı finale çıkmak isterken bordo-mavililerin hedefinde şampiyonluk var. Peki Ankaragücü-TS maçı nereden, nasıl izlenir?

ANKARAGÜCÜ TS MAÇI SAAT KAÇTA?

Ankaragücü - Trabzonspor maçı 4 Nisan Salı günü saat 20:30'da A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

MUHTEMEL 11'LER

ANKARAGÜCÜ: Gökhan, Radakovic, Atakan, Mujakic, Kitsou, Diack, Taylan, Hasan Ali, Zahid, Emre, Sowe.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Abdülkadir Ömür, Visca, Bakasetas, Markovic, Maxi Gomez.

TEK HEDEF KUPA KALDI

Trabzonspor, şampiyonluk yarışında umutlarını sürdürse bile en gerçekçi hedefi Ziraat Türkiye Kupası'nı almak olarak belirledi. Avrupa'dan da elenen Trabzonspor, Ankaragücü'u da yenerek yarı finale çıkmak istiyor.

10. KEZ KUPAYI KAZANMAK İSTİYOR

Bugüne kadar 60 kez düzenlenen organizasyonda 15 defa finale kalan ve 9 kez kupayı kazanan Trabzonspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürmek ve kupayı en fazla kazanan 2. takım olan Beşiktaş'ı yakalamak için mücadele edecek. Karadeniz ekibi bugüne kadar; 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonları olmak üzere toplam 9 kez Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak çeyrek final maçlarının programı şöyle:

4 Nisan Salı:

20.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman Stadyumu)

5 Nisan Çarşamba:

20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef Stadyumu)

6 Nisan Perşembe:

20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor (Ülker Stadyumu)

Kupada yarı final ilk maçları ise 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Bu aşamada Sivasspor ile Fenerbahçe-Ankaragücü eşleşmesinin kazananı karşılaşacak. MKE Ankaragücü-Trabzonspor eşleşmesinden turu geçen taraf ise Galatasaray-Medipol Başakşehir eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. Yarı final rövanş maçları ve final müsabakasına ilişkin tarih ise daha sonra ilan edilecek.

FIRTINA'DA 3 EKSİK

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Trezeguet, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan yer almadı.

Bordo-mavili takımın kafilesinde şu isimler bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Bruno Peres, Jens Stryger Larsen, Arif Boşluk, Eren Elmalı, Stefano Denswil, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Jean-Philippe Gbamin, Manolis Siopis, Anatasios Bakasetas, Marek Hamsik, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Naci Ünüvar, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Edin Visca, Markovic, Umut Bozok, Maxi Gomez.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA