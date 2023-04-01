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CANLI | Trabzonspor-Kayserispor maçı CANLI anlatım İZLE

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.04.2023 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023
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CANLI | Trabzonspor-Kayserispor maçı CANLI anlatım İZLE

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Haftanın açılış maçında ilk düdük saat 16.00'da çaldı. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

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