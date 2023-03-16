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FENERBAHÇE-SEVİLLA CANLI İZLE | 16 Mart FB-Sevilla rövanş maçı kesintisiz, HD, şifresiz, bedava seyret!

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.03.2023 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023
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FENERBAHÇE-SEVİLLA CANLI İZLE | 16 Mart FB-Sevilla rövanş maçı kesintisiz, HD, şifresiz, bedava seyret!

Fenerbahçe-Sevilla canlı izle aratılmaları hız kazandı. Ülkemizin temsilcisi Fenerbahçe İspanyol takımıyla Kadıköy'de yeniden kozlarını paylaşacak. İlk mücadeleden mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler bu maçtan gelip ayrılmayı hedefliyor. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu heyecanı nefesleri keserken anlık, canlı izle takibi araştırılıyor. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu heyecanında bugün temsilcimiz Fenerbahçe evinde İspanyol ekibi Sevilla'yı ağırlayacak. Maça saatler kala futbolseverler maçın hiçbir anını kaçırmamak için kesintisiz canlı izleme linkini araştırmaya başladı. Peki Fenerbahçe maçı canlı, şifresiz nasıl izlenir? İşte Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin takip detayları...

FENERBAHÇE SEVİLLA MAÇI CANLI İZLE!

EXXEN platformunda yayımlanacak olan FB-Sevilla mücadelesini şifresiz izlemenin bir yolu bulunmamaktadır. Maçı canlı olarak izlemek isteyen taraftarların EXXEN üzerinden üye olarak gerekli ücreti ödemesi gerekmektedir.

MAÇ SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Sevilla maçı 16 Mart Perşembe günü 20:45'te EXXEN'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Oosterwolde, Arao, Zajc, Arda, Emre Mor, Valencia, Batshuayi

Sevilla: Dmitrovic, Nianzou, Gudelj, Telles, Navas, Fernando, Rakitic, Acuna, Lamela, Gil, Mir

AVRUPA'DA 254. MAÇ

Sarı-Lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 253 müsabakada 94 galibiyet, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 325 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 367 gol gördü.

HAKEM MICHAEL OLIVER

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda deplasmanda 2-0 kaybeden Fenerbahçe, evinde İspanya'nın Sevilla ekibini konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver düdük çalacak.

PERES VE LINCOLN FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Luan Peres ve ilk maçta sakatlanan Lincoln Henrique, Sevilla maçında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra isimleri UEFA listesinde yer almayan Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun da karşılaşmada görev alamayacak.

OOSTERWOLDE İLK KEZ

Sarı-Lacivertliler'de Jayden Oosterwolde ilk kez Fenerbahçe formasıyla Avrupa'da yer alacak. Ara transfer döneminde ekibe dahil edilen futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi durumunda Avrupa Ligi'nde ilk kez formayı giyecek.

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