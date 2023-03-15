Başakşehir-Gent MAÇI CANLI İZLE | 15 Mart Çarşamba Başakşehir-Gent mücadelesi anlık, kesintisiz, full HD şifresiz takip!

AVRUPA'DA BAŞARILI PERFORMANS

Medipol Başakşehir, bu sezon mücadele ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki başarılı performansıyla dikkati çekiyor. Turuncu-lacivertli takım, bu kulvarda oynadığı 12 maçın 8'ini kazanıp, 4'ünde berabere kalırken, sadece 1'ini kaybetti. Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda İsrail'in Maccabi Netanya, 3. eleme turunda İzlanda ekibi Breidablik'i eleyen Başakşehir, play-off turunda da Belçika temsilcisi Antwerp'e üstünlük sağlayarak grup aşamasına yükseldi. Turuncu-lacivertli takım, İskoçya'nın Hearts, Letonya'nın RFS ve İtalya'nın Fiorentina ekibiyle yer aldığı grubu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna çıktı. İstanbul temsilcisi, bu mücadelelerde 27 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 8 gol gördü.