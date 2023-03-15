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Başakşehir-Gent MAÇI CANLI İZLE | 15 Mart Çarşamba Başakşehir-Gent mücadelesi anlık, kesintisiz, full HD şifresiz takip!

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Giriş Tarihi: 15.03.2023 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023
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Başakşehir-Gent MAÇI CANLI İZLE | 15 Mart Çarşamba Başakşehir-Gent mücadelesi anlık, kesintisiz, full HD şifresiz takip!

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turunda Başakşehir Belçika ekibi Gent ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'da başlayacak olan mücadeleyi anlık ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler detaylarını araştırıyor. İlk maçta 1-1'lik skorla beraber ayrılan Başakşehir ekibi rövanş maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. İşte Başakşehir-Gent mücadelesi anlık, kesintisiz, full HD şifresiz takip!

Başakşehir-Gent maçı canlı izle aratılmaları gündemdeki yerini aldı. 15 Mart Çarşamba günü Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda Gent ile kozlarını paylaşacak. İlk maç beraberlik ile sonuçlanırken Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, rövanş mücadelesinden galibiyetle ayrılmayı istiyor. Peki UEFA Konferans Ligi maçları nereden izlenir? İşte Başakşehir-Gent mücadelesi anlık canlı izleme....

BAŞAKŞEHİR-GENT MAÇI CANLI İZLE!

Başakşehir - Gent maçı 15 Mart Çarşamba günü saat 20:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR-GENT MAÇI CANLI, KESİNTİSİZ TAKİP LİNKİ!

11'LER BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki Medipol Başakşehir-Gent rövanş maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ahmed Touba, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Okaka

Gent: Roef, Castro-Montes, Piatkowski, Ngadue-Ngadjui, Torunarigha, Kums, De Sart, Fofana, Hong, Cuypers, Orban

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu (Fransa)

BAŞAKŞEHİR GALİBİYETLE TUR ATALAYACAK

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Fransız Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki turuncu-lacivertliler, deplasmanda 1-1 biten maçın rövanşında evinde galip gelip, tur atlayarak çeyrek finale kalmaya çalışacak. Medipol Başakşehir'de ismi UEFA'ya bildirilen listede bulunmayan Caner Erkin forma giyemeyecek.

AVRUPA'DA BAŞARILI PERFORMANS

Medipol Başakşehir, bu sezon mücadele ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki başarılı performansıyla dikkati çekiyor. Turuncu-lacivertli takım, bu kulvarda oynadığı 12 maçın 8'ini kazanıp, 4'ünde berabere kalırken, sadece 1'ini kaybetti. Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda İsrail'in Maccabi Netanya, 3. eleme turunda İzlanda ekibi Breidablik'i eleyen Başakşehir, play-off turunda da Belçika temsilcisi Antwerp'e üstünlük sağlayarak grup aşamasına yükseldi. Turuncu-lacivertli takım, İskoçya'nın Hearts, Letonya'nın RFS ve İtalya'nın Fiorentina ekibiyle yer aldığı grubu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna çıktı. İstanbul temsilcisi, bu mücadelelerde 27 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 8 gol gördü.

AVRUPA KUPALARINDA 50. MAÇ

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da daha önce oynadığı 49 maçta 17 galibiyet, 12 beraberlik ve 20 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 66 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 71 gole engel olamadı.

AVRUPA'DA 14. MÜSABAKA

Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında 14. sınavını verecek. Turuncu-lacivertliler, Belözoğlu idaresinde geride kalan 13 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Medipol Başakşehir, bu maçlarda 27 gol atıp, kalesinde 8 gol gördü.

EVİNDEKİ 25. MAÇ

Turuncu-lacivertliler, Gent karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 25. iç saha maçını oynayacak. Başakşehir, bugüne kadar evinde çıktığı 24 müsabakada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 34 gol atan Başakşehir, 24 kez de topu filelerinde gördü.

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