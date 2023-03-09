EXXEN SPOR ÜYELİK PAKETLERİ 2023 | Tek maç satın alma var mı, nasıl yapılır? Nasıl üye olunur?

EXXEN'DE MAÇ NASIL İZLENİR?

EXXEN ile UEFA maçlarını izlemek için öncelikle exxen.com sitesine giriş yapın. Ana sayfada gördüğünüz "Adı Soyadı" ve "E-Posta Adresi" alanlarına bilgilerinizi yazın.

Sonraki aşamada karşınıza gelen kısımlara şifre ve telefon numarası girin. Ardından üyelik sözleşmesini de kabul edin ve "Devam Et" butonuna tıklayın.

Daha sonra EXXEN SPOR üyelik paketlerinden satın aldıktan sonra maçları izleyebilirsiniz.