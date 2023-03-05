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Beşiktaş - MKE Ankaragücü CANLI ANLATIM | Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Nasıl canlı izlenir?

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Giriş Tarihi: 05.03.2023
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Beşiktaş - MKE Ankaragücü CANLI ANLATIM | Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Nasıl canlı izlenir?

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanamayan Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor.

Ligde çıktığı 22 karşılaşmada 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 40 puanla haftaya 3. sırada girdi.

Yaptığı maçların 6'sını kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 11'inden mağlubiyetle ayrılan MKE Ankaragücü ise 22 puanla 15. basamakta yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş 3-2 kazanmıştı.

TEK EKSİK GHEZZAL

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Antalyaspor ile yapılan son müsabakadan önce ısınma esnasında adalesinden sakatlanan Ghezzal, takımdaki yerini alamayacak.

Siyah-beyazlılarda 2 futbolcu ise sarı kart sınırında bulunuyor. Cenk Tosun ile Welinton Souza, MKE Ankaragücü karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 25. hafta maçında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip Talha, Colley, Umut Meraş, Gedson, Hadziahmetovic, Redmond, Maxim, Cenk Tosun, Aboubakar.

Ankaragücü: Gökhan, Fıratcan, Radakovic, Mujakic, Hasan Ali Kaldırım, Diack, Taylan, Emre Kılınç, Pedrinho, Beridze, Ali Sowe.

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