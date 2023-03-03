03 Mart 2023, Cuma
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Süper Lig maçları nereden, nasıl ücretsiz izlenir? TOD TV ücretsiz üyelik nasıl yapılır, taahhüt var mı, yok mu?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.03.2023
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Süper Lig maçları nereden, nasıl ücretsiz izlenir? TOD TV ücretsiz üyelik nasıl yapılır, taahhüt var mı, yok mu?

"Süper Lig maçları nereden, nasıl ücretsiz izlenir?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Süper Lig maçları 2 hafta boyunca dijital içerik platformu TOD TV'de canlı olarak ekrana gelecek. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Omuz Omuza Bağış Kampanyası'nda konuşan Bakan Kasapoğlu, 3-13 Mart tarihleri arasındaki Süper Lig maçlarının beIN Sports'ta şifresiz ekrana geleceğini aktardı. Peki, Süper Lig maçları nereden, nasıl ücretsiz izlenir? TOD TV ücretsiz üyelik nasıl yapılır, taahhüt var mı, yok mu?

"Süper Lig maçları nereden, nasıl ücretsiz izlenir? TOD TV ücretsiz üyelik nasıl yapılır, taahhüt var mı, yok mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Süper Lig maçlarının iki hafta boyunca şifresiz yayınlanacağı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından duyurulmuştu. Süper Lig maçları yayıncı kurumun yeni dijital platformu TOD TV'den yayınlayacak. Peki, Süper Lig maçları nereden, nasıl ücretsiz izlenir? TOD TV ücretsiz üyelik nasıl yapılır, taahhüt var mı, yok mu?

SÜPER LİG MAÇLARI TOD TV'DEN NASIL İZLENİR?

Süper Lig maçlarını 2 hafta boyunca (3-13 Mart tarihleri arasındaki karşılaşmalar) şifresiz izlemek için TOD TV'nin web sitesine giriş yapabilir ya da uygulamasını indirebilirsiniz.

TOD TV, Web, Cep, Tablet, Smart TV, Apple TV 4K, Android TV gibi platformlardan izlenebilmektedir.

ÜCRETSİZ SÜPER LİG MAÇLARI NASIL İZLENİR?

TOD TV'de ücretsiz Süper Lig maçları web, cep, tablet, Smart TV, Apple TV ve Android TV'lerden izlenebilecektir.

SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ YAYINLANACAK!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden zarar gören afetzedelere yardım için yapılan Omuz Omuza Kampanyası'nda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Spor insanlarımız, yöneticilerimiz tarihe geçen dayanışma örneği sergiliyor. Daim olsun. Depremde kaybettiğimiz bütün vatandaşlara Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Futbolun iyileştiren ve birleştiren gücünden yararlanıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sporun birleştirici gücünü vurgulamak için ligin iki haftasını şifresiz olarak verilecek."

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