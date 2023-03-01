Süper Lig maçları şifresiz mi, ücretsiz mi izlenecek? Maçlar ne zamana kadar şifresiz yayınlanacak?

BAKAN KASAPOĞLU CANLI YAYINA BAĞLANDI!

Bakan Kasapoğlu, "Spor camiasının çok kıymetli paydaşlarını, ekran başındaki izleyenleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Zor günlerden geçiyoruz ülke olarak. Acımızı hafifletecek tek şey ortak değerlerimiz ve duygularımızı bir arada yaşamak. Devletimizin ve milletimizin ilk andan itibaren omuz omuza olması hep bizim için gurur tablosuydu. Umarız omuz omuza olmaya devam edeceğiz.