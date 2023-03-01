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Süper Lig maçları hangi kanalda şifresiz? Süper Lig maçları şifresiz mi, ücretsiz mi izlenecek?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.03.2023 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023
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Süper Lig maçları hangi kanalda şifresiz? Süper Lig maçları şifresiz mi, ücretsiz mi izlenecek?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından ülkemiz yasa boğuldu. Türkiye Tek Yürek olurken bugün de 'Omuz Omuz'a programında futbol camiası yaraları sarmak için birlik oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig maçları hakkında bir açıklama yaptı. Peki, Süper Lig maçları şifresiz mi, ücretsiz mi yayınlanacak? İşte, detaylar...

"Süper Lig maçları şifresiz mi yayınlanacak?" sorusu futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye, yaraları sarmak için sarmak içn mücadele ediyor. Bugun gerçekleşen Omuz Omuz'a bağış programına ilk olarak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bağlandı. Kasapoğlu Süper Lig maçları hakkında önemli bir açıklama yaptı. İşte, haberin detayları...

SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in bundan sonraki iki haftasının şifresiz yayınlanacağını açıkladı.Yayıncı kuruluş beIN Sports, maçları iki hafta süreyle şifresiz yayınlayacak.

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Bakan Kasapoğlu, "Spor camiasının çok kıymetli paydaşlarını, ekran başındaki izleyenleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Zor günlerden geçiyoruz ülke olarak. Acımızı hafifletecek tek şey ortak değerlerimiz ve duygularımızı bir arada yaşamak. Devletimizin ve milletimizin ilk andan itibaren omuz omuza olması hep bizim için gurur tablosuydu. Umarız omuz omuza olmaya devam edeceğiz.

Peş peşe yaşanan depremler ve spor camiasının birbirine sımsıkı kenetlenmesi, yaraları sarmak için bir olmasıyla gurur duyuyoruz. Bu gece de inşallah aynı birlik ve beraberliği yaşayacağız. Bu geceye omuz veren futbol camiamızın her bir paydaşına şükranlarımızı sunuyoruz. Spor centilmenlik, dayanışma, toplumlara moral ve dayanışma veren bir araç.

Spor insanlarımız, yöneticilerimiz tarihe geçen dayanışma örneği sergiliyor. Daim olsun. Depremde kaybettiğimiz bütün vatandaşlara Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Futbolun iyileştiren ve birleştiren gücünden yararlanıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sporun birleştirici gücünü vurgulamak için ligin iki haftasını şifresiz olarak verilecek" dedi.

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