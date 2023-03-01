GS- Başakşehir maçı hangi güne ertelendi? Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda?

GS- Başakşehir maçı hakkında sorgulamalar arama motorlarında hız kazandı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçının oynanacağı tarih normalde bugündü. Galatasaray- Başakşehir maçı ileri bir tarihe ertelendi. Futbolseverler, maçın oynanacağı tarihi merak ediyor. Öte yandan Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler dolayısıyla Süper Lig'e ara verilmiş ve birtakım değişiklikler yaşanmıştı. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman oynanacak? İşte, haberin detayları...