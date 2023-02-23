Basel - Trabzonspor CANLI ANLATIM | UEFA Konferans Ligi Basel - Trabzonspor maçı saat kaçta?
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşıyor. Sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanarak avantaj elde eden bordo-mavililer, rakibi karşısında turu geçerek son 16 turuna kalmayı hedefliyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz.
St. Jakob-Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Müsabakada Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak.
Bordo-mavili takımda sakatlıkları nedeniyle Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Marek Hamsik, karşılaşmada forma giyemeyecek. Montasser Lahtimi ve yeni transfer Lazar Markoviç ise UEFA kadrosunda yer almıyor.
Karadeniz ekibi, Basel'i yenmesi halinde Avrupa kupalarında 1281 gün sonra deplasmanda galibiyet elde edecek. En son Avrupa kupalarında dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019'da 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra deplasmanda 9 maçta 8 yenilgi, 1 beraberlik aldı.
TRABZONSPOR, AVRUPA'DA 149. MAÇINA ÇIKIYOR
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin Basel takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 149. maçına çıkacak.
Bordo-mavililer, geride kalan 148 maçta 54 galibiyet, 37 beraberlik ve 57 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 190 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 203 gol gördü.
Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 93, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5 maç oynadı.
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE 6. MAÇ
Trabzonspor, ikinci kez katıldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6. karşılaşmasına çıkacak.
Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.
Karadeniz ekibi, 2021-2022 sezonunda mücadele ettiği Konferans Ligi 3. eleme turunda İsveç'in Molde takımı ile sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Penaltı atışları sonrası play-off turuna yükselen Karadeniz ekibi, İtalyan temsilcisi Roma'ya sahasında 2-1, deplasmanda 3-0 mağlup olarak elendi.
Trabzonspor, Basel ile sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kazanarak UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etti.
BASEL İLE 2 SEZON ARADAN SONRA
Trabzonspor, İsviçre temsilcisi ile 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda karşılaştı. Sahasında rakibi ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, deplasmanda 2-0 mağlup oldu.
Basel, 13 puanla grubu lider tamamlarken Karadeniz ekibi, 1 puanla son sırada yer almıştı.
AVRUPA'DAKİ TARİHİ GALİBİYETLER
Trabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı.
Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984'te İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona, 1994-1995'te ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı.
Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti.
EN FARKLI GALİBİYET
Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı.
Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 148 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.
Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında yaşadı.
Trabzonspor, 1990-1991 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup oldu.
Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.
MUHTEMEL 11'LER
Basel: Hitz, Lopez, Pelmard, Adams, Calafiori, Frei, Diouf, Amdouni, Ndoye, Novoa, Zeqir
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Larsen, Siopis, Gbamin, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Maxi Gomez
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