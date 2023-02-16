Trabzonspor Basel maçı CANLI İZLE! UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda? İLK 11'LER...
"Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorusu futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, play-off ilk maçında Basel'i sahasında ağırlıyor. Trabzonspor Basel canlı yayın ekranı ise maçı kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılıyor. İşte, UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Basel maçı canlı yayın ekranı!
Trabzonspor Basel maçı şifresiz CANLI İZLE! UEFA Avrupa Konferans Ligi son 32 turu mücadeleleri bugün başlıyor.Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan temsilcimiz, İsviçre ekibi karşısında avantajlı bir skor arayacak. Maçı canlı olarak takip etmek isteyenler konuya dair detayları araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, Trabzonspor Basel canlı maç izleme ekranı!
TRABZONSPOR BASEL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK, SAAT KAÇTA?
UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor, Son 16 Turu Play-Off turu ilk maçında İsviçre ekibi Basel'i konuk edecek.16 Şubat Perşembe günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak maç, saat 20.45'te başlayacak.
TRABZONSPOR BASEL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Trabzonspor Basel maçı, Exxen ve TV8 kanalından canlı yayınlanacak. Fırtına, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacakları Basel maçının gelirlerini depremzedelere bağışlayacak.
Exxen ve TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzonspor-Basel maçını 16 Şubat Perşembe günü TV8'den yayınlayacağız. Reklam gelirleri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır" ifadelerini kullandı.
İLK 11'LER BELLİ OLDU!
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Denswil, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Doğucan Haspolat, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trézéguet, Maxi Gómez.
Basel:
Basel: Belli olduğunda güncellenecektir.
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