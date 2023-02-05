Fenerbahçe-Konyaspor maçı ertelendi! Yoğun kar nedeniyle kafile İstanbul’a gelemedi! TFF maçın oynanacağı tarihi duyurdu

KAFİLE İSTANBUL'A GİDEMEDİ

Daha sonra hareket saati 20.30 olarak güncellendi fakat havaalanı pistinde meydana gelen buzlanma nedeniyle kalkış yine gerçekleştirilemedi. Uçağın kalkış saati tekrar ertelenirken, yeşil-beyazlıların İstanbul'a gidememesi halinde maçın erteleneceği gündemde.