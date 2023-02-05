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Fenerbahçe-Konyaspor maçı ertelendi! Yoğun kar nedeniyle kafile İstanbul'a gelemedi! TFF maçın oynanacağı tarihi duyurdu

SPOR
Giriş Tarihi: 05.02.2023 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023
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Fenerbahçe-Konyaspor maçı ertelendi! Yoğun kar nedeniyle kafile İstanbul’a gelemedi! TFF maçın oynanacağı tarihi duyurdu

Konyaspor’un, Fenerbahçe deplasmanı için gideceği uçağı şehirde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle havalanamadı. Yaşanan bu olay sonrasında Fenerbahçe-Konyaspor maçı ertelendi. TFF karşılaşmayı 7 Şubat Salı günü oynanacağını duyurdu.

Konyaspor'un, Fenerbahçe deplasmanı için gideceği uçağı şehirde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle havalanamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Konyaspor'un, saat 16.35'de İstanbul'a hareket etmesi planlanan uçağı yoğun kar yağışı sebebiyle havalanamadı.

KAFİLE İSTANBUL'A GİDEMEDİ

Daha sonra hareket saati 20.30 olarak güncellendi fakat havaalanı pistinde meydana gelen buzlanma nedeniyle kalkış yine gerçekleştirilemedi. Uçağın kalkış saati tekrar ertelenirken, yeşil-beyazlıların İstanbul'a gidememesi halinde maçın erteleneceği gündemde.

RESMİ DUYURU YAPILDI

Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızı İstanbul'a taşıyacak uçak, Konya Havaalanı pistinde meydana gelen buzlanma nedeniyle kalkış gerçekleştirememiştir. Uçağın kalkış saati tekrar ertelenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

TFF YENİ TARİHİ DUYURDU

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak 23. hafta maçının 6 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de oynanması planlanıyordu.
Başvuruyu değerlendiren TFF, karşılaşmayı 7 Şubat Salı gününe erteledi.

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