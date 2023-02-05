Fenerbahçe-Konyaspor maçı ertelendi mi, iptal mi oldu? 6 Şubat FB Konyaspor maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? TFF duyurdu!
Süper Lig'in 23. haftasında olumsuz hava koşulları nedeniyle aksamalar yaşandı. 6 Şubat (yarın) oynanması planlanan Fenerbahçe-Konyaspor mücadelesinin ertelenip, ertelenmediği futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Konuya ilişkin açıklama TFF tarafından yapıldı. Peki, Fenerbahçe-Konyaspor maçı ertelendi mi? İşte, haberin ayrıntıları...
Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe ile Konyaspor, 23. hafta maçı yarın oynanacaktı. Ancak olumsuz hava şartları nedeniyle aksamalar yaşandı. Konya ekibi, TFF'ye mücadelenin ertelenmesi için başvuru yaptı. Peki, Fenerbahçe-Konyaspor maçı ertelendi mi? İşte, TFF açıklaması...
FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?
Fenerbahçe ile karşılaşacak Konyaspor'un 16.30'da kalkması planlanan uçağı 5 saat rötar yedi.Bir sonraki uçak da hava şartları nedeniyle kalkış yapamadığı için Konyaspor İstanbul'a gelemedi.
Konya ekibi, TFF'ye mücadelenin ertelenmesi için başvuru yaptı. Başvuru TFF tarafından onaylandı ve mücadele ileri bir tarihe ertelendi.Fenerbahçe'nin Konyaspor'u sahasında ağırlayacağı mücadelenin yarın saat 20:00'de oynanması planlanıyordu.
MAÇ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE OYNANACAK?
Başvuruyu değerlendiren TFF, karşılaşmayı 7 Şubat Salı gününe erteledi.
RESMİ DUYURU YAPILDI
Konyaspor kulübü uçuşlarının ikinci kez rötar yapması sonrası şu resmi duyuruyu yaptı:
Konyaspor: Futbol A Takımımızı İstanbul'a taşıyacak uçak, Konya Havaalanı pistinde meydana gelen buzlanma nedeniyle kalkış gerçekleştirememiştir. Uçağın kalkış saati tekrar ertelenmiştir.
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