Fenerbahçe-Konyaspor maçı ertelendi mi, iptal mi oldu? 6 Şubat FB Konyaspor maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? TFF duyurdu!

Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe ile Konyaspor, 23. hafta maçı yarın oynanacaktı. Ancak olumsuz hava şartları nedeniyle aksamalar yaşandı. Konya ekibi, TFF'ye mücadelenin ertelenmesi için başvuru yaptı. Peki, Fenerbahçe-Konyaspor maçı ertelendi mi? İşte, TFF açıklaması...