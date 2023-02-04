Trabzonspor Galatasaray maç biletleri ne kadar, kaç TL? Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, hangi gün?
"Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Süper Lig'in 23. haftasında son 11 lig maçını kazanarak büyük bir çıkış yakalayan Galatasaray, bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Trabzonspor'u konuk edecek. Öte yandan; Galatasaray, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla Trabzonspor maçı biletlerinin satışa çıktığını duyurdu. Peki, " Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, hangi gün?" İşte, detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor maçı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta olacağı futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki "Galatasaray Trabzonspor maçı hangi gün?" GS-TS maç biletleri kaç TL?" İşte, Galatasaray Trabzonspor maçı hakkında merak edilenler..
GALATASARAY- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Merakla beklenen Spor Toto Süper Lig maçı, İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanacak. 05 Şubat Pazar günü 20.00'de oynanacak.
GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray Trabzonspor maçı 5 Şubat Pazar günü saat 19:00'da oynanacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Kerem, Yunus, Olivieira, Torreira, Mertens, Icardi
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Stryger Larsen, Marc Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, A. Ömür, Bardhi, Djaniny, Gomez
BİLET FİYATLARI!
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