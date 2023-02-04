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CANLI | Sivasspor Beşiktaş maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

SPOR
Giriş Tarihi: 04.02.2023
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CANLI | Sivasspor Beşiktaş maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Sivasspor ile Beşiktaş Süper Lig 23. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Zorbay Küçük tarafından yönetilen Sivasspor-Beşiktaş maçı, Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nde oynanıyor. Sivasspor-Beşiktaş maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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