TS ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor maçı 1 Şubat full HD, anlık canlı takip!
TS Antalyaspor mücadelesi Spor Toto Süper Lig 22. haftasında sporseverler ile buluşuyor. Nefeslerin tutulduğu maça saatler kala futbolseverler arama motorlarında "TS Antalyaspor maçı canlı izle", "Trabzonspor canlı nereden izlenir?" şeklinde araştırmalar yapmaya başladı. İşte 1 Şubat TS Antalyaspor maçı canlı, HD, kesintisiz izleme linki...
Trabzonspor maçı canlı nasıl izlenir sorusunun cevabı sporseverler tarafından araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig 22. haftasında kozlarını paylaşacak olan Galatasaray ve Antalyaspor ekiplerine dair detaylar merak ediliyor. Trabzonspor ekibi mücadeleden galip ayrılarak sıralamasını yükseltmeyi amaçlıyor. Peki Trabzonspor maçı canlı nasıl izlenir? İşte nefesleri kesen mücadelenin merak edilenleri...
TS-ANTALYASPOR CANLI İZLE
Trabzonspor Antalyaspor mücadelesi beIN SPORTS 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.
TS ANTALYASPOR CANLI KESİNTİSİZ TAKİP LİNKİ İÇİN TIKLAYIN!
Mücadeleyi şifresiz izlemenin bir yolu bulunmamaktadır. Maç şifreli kanal olan beIN SPORTS 'de yayınlanacağı için belirlenen abaonelik ücretini ödeyerek rahatlıkla takip edebilisiniz.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Djaniny, Gomez.
ANTALYASPOR: Helton, Bünyamin, Veysel, Gerxhaliu, Güray, Erdal, Fernando, Ndao, Fredy, Doğukan, Larsson
MAÇIN HAKEMLERİ
METE KALKAVAN(Hakem)
MUSTAFA EMRE EYİSOY(1. Yardımcı Hakem)
CEYHUN SESİGÜZEL(2. Yardımcı Hakem)
ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY(Dördüncü Hakem)
HAKAN CEYLAN(VAR)
ERKAN ENGİN(AVAR)
SÜLEYMAN ÖZAY(AVAR)
TRABZONSPOR'DA KİMLER YOK
Geçen hafta Atakaş Hatayspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Fraport TAV Antalyaspor karşısında sahasında aldığı iyi sonuçları sürdürerek moral bulmak istiyor.
Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Bruno Peres'in sakatlıkları bulunuyor. Karadeniz ekibinde Marc Bartra ve kaptan Uğurcan Çakır, kart ceza sınırında yer alıyor.
Bu oyuncular, kart görmeleri halinde 23. haftada deplasmanda Galatasaray ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.
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