GS-ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE | 01 Şubat Galatasaray-Ümraniyespor mücadelesi full HD, kesintisiz canlı takip linki!
Galatasaray Ümraniyespor maçı canlı izle araştırılmaya başlandı. Saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda gerçekleşecek olan mücadeleyi anbean takip etmek isteyen taraftarlar canlı ve kesintisiz takip için arama motorlarında araştırmalara başladı. Spor Toto Süper Lig 22. haftasında karşı karşıya gelen GS-Ümraniyespor maçına dair detaylar haberimizde...
GS-Ümraniyespor mücadelesini canlı izlemek isteyen futbolseverler detayları araştırmaya başladı. Sarı-kırmızılı ekip Ümraniyespor ile olan mücadelesinde galip ayrılarak liderlik koltuğunda 11'de 11 yapmayı hedefliyor. Maçın başlamasına saatler kala taraftarlar "Galatasaray-Ümraniyespor mücadelesi full HD, kesintisiz canlı takip linki" araştırmasına başladı. Peki Galatasaray Ümraniyespor maçı canlı nasıl izlenir?
GS-ÜMRANİYESPOR CANLI İZLE
Galatasaray - Ümraniyespor mücadelesi beIN SPORTS 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.
Mücadeleyi şifresiz izlemenin bir yolu bulunmamaktadır. Maç şifreli kanal olan beIN SPORTS 'de yayınlanacağı için belirlenen abaonelik ücretini ödeyerek rahatlıkla takip edebilisiniz.
GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Ümraniyespor maçı 1 Şubat Çarşamba günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Ümraniyespor: Orkun, Popov, Sackey, Epureanu, Lenjani, Kartal, Avounou, Oğuz, Geraldo, Bettaieb, Umut Nayir
13 MAÇTIR KAZANIYOR
Galatasaray'ın, 10'u Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 13 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor ve Giresunspor, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u mağlup etti.
REKOR İÇİN SAHADA
Galatasaray, Ümraniyespor maçından galip ayrılması durumunda tarihindeki en uzun galibiyet serisini geçecek. Sarı-kırmızılılar, 1987-1988 sezonunun son 9 haftası, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı ve 1988-1989 sezonunun ilk 3 haftası olmak üzere 13 müsabaka ile en uzun galibiyet serisini yakalamıştı. O dönemde takımın başında Mustafa Denizli bulunuyordu.
Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ümraniyespor karşılaşmasını kazanması durumunda Mustafa Denizli'yi geride bırakacak ve sarı-kırmızılılarla en uzun galibiyet serisini yakalayan teknik direktör olacak.
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- GS-ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE | 01 Şubat Galatasaray-Ümraniyespor mücadelesi full HD, kesintisiz canlı takip linki!
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